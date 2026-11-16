दिल को वॉक, दिमाग को किताबें पसंद! डॉक्टर से जानें बाकी अंगों की हेल्दी आदतें

शरीर के हर अंग को सही तरीके से काम करने के लिए कुछ अच्छी आदतों की जरूरत होती है। जानिए रोज की कौन सी आदत दिल, दिमाग, किडनी और लिवर को हेल्दी रखने में मदद करती है।

हम अक्सर सोचते हैं कि सेहत अच्छी रखने के लिए बस सही खाना और एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन हमारी रोज की कुछ छोटी-छोटी आदतें भी शरीर के अलग-अलग अंगों को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। जैसे रोज थोड़ी देर टहलना दिल के लिए अच्छा है, किताबें पढ़ना दिमाग को एक्टिव रखता है और सही मात्रा में पानी पीना किडनी के लिए जरूरी है। इसी तरह अच्छी नींद से शरीर को आराम मिलता है और इम्यून सिस्टम भी ठीक से काम कर पाता है। होम्योपैथी डॉक्टर सानिध्य सक्सेना ने ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बताया है। आइए जानते हैं कि शरीर के किस अंग को कौन सी आदत पसंद है।

दिल को पसंद है रोज 30 मिनट टहलना दिल को हेल्दी रखने के लिए रोज टहलने की आदत डालें। इसके लिए आपको जिम जाने या कोई मुश्किल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बस रोज करीब 30 मिनट वॉक करें। आप सुबह या शाम अपनी सुविधा के हिसाब से टहल सकते हैं। इससे शरीर एक्टिव रहता है और दिल की सेहत को भी फायदा मिलता है। अगर आप अभी ज्यादा नहीं चलते हैं, तो शुरुआत 10 से 15 मिनट की वॉक से करें। फिर धीरे-धीरे समय बढ़ा सकते हैं।

दिमाग के लिए अच्छी है किताबें पढ़ने की आदत आजकल ज्यादातर लोग खाली समय में मोबाइल चलाते हैं। ऐसे में रोज कुछ समय किताबें पढ़ने के लिए भी निकालें। किताबें पढ़ने से नई चीजें जानने और समझने का मौका मिलता है। साथ ही, इससे ध्यान लगाने और सोचने-समझने की क्षमता को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। रोज 15-20 मिनट पढ़ना भी अच्छी शुरुआत है।

फेफड़ों के लिए करें गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे डायफ्राम ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें नाक से धीरे-धीरे गहरी सांस लें। ध्यान दें कि सांस लेते समय आपका पेट थोड़ा बाहर आए। फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ें। ऐसा कुछ मिनट तक आराम से करें। इस एक्सरसाइज से आपको रिलैक्स महसूस हो सकता है और सांस लेने का तरीका बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

हड्डियों के लिए जरूरी है सुबह की धूप हड्डियों को मजबूत रखने के लिए शरीर में विटामिन डी होना जरूरी है। धूप से शरीर को विटामिन डी बनाने में मदद मिलती है। इसलिए दिन में कुछ समय बाहर बिताने की आदत डालें। बहुत तेज धूप में ज्यादा देर खड़े न रहें और जरूरत के हिसाब से सनस्क्रीन लगाएं। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो डॉक्टर से बात करके जांच और सही इलाज कराएं।

किडनी के लिए जरूरी है सही मात्रा में पानी पीना दिनभर में पर्याप्त पानी पीना किडनी के लिए अच्छा है। किडनी शरीर की गंदगी को पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करती है। लेकिन कई बार काम में लगे रहने के चक्कर में हम पानी पीना ही भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए अपने पास पानी की बोतल रखें और थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहें।

लिवर को पसंद है कम चीनी और घर का बना खाना लिवर को हेल्दी रखने के लिए खाने-पीने की आदतों में थोड़ा बदलाव करना जरूरी है। रोज कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले चिप्स, मीठी चीजें और बाहर का जंक फूड खाने से बचें। इनमें चीनी, नमक और अनहेल्दी फैट ज्यादा हो सकता है। इनकी जगह घर का बना ताजा खाना, फल और सब्जियां खाएं। साथ ही, मीठी चीजें खाने की आदत भी कम करें।

इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है 7-8 घंटे की नींद अगर आप रोज देर रात तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो अपनी इस आदत को बदलें। शरीर को ठीक से काम करने और बीमारियों से लड़ने के लिए अच्छी नींद की जरूरत होती है। इसलिए रोज 7 से 8 घंटे सोने की कोशिश करें। सोने से पहले मोबाइल चलाने से बचें और हर दिन करीब एक ही समय पर सोने की आदत डालें। अच्छी नींद से शरीर को आराम मिलता है और इम्यून सिस्टम को भी सही तरीके से काम करने में मदद मिलती है।