शरीर की किस समस्या के लिए कौन सा तेल नाभि में लगाएं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बता दिए ढेरों फायदे

संक्षेप:

नाभि शरीर का सेंटर मानी जाती है, जिससे 72000 नाड़ियां जुड़ी हुई होती हैं। नाभि पर तेल लगाने का तरीका काफी पुराना है लेकिन क्या आप सही समस्या के लिए सही तेल नाभि पर लगा रहे हैं। न्यूट्रिशनिस्ट ने सही तेल और हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताया।

Jan 19, 2026 07:16 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
कहते हैं नाभि हमारे शरीर का सेंटर होती है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। सालों से लोग नाभि में तेल लगाते आ रहे हैं और यही सलाह दे रहे हैं। आयुर्वेद में नाभि में तेल लगाने को पेचोटी कहा जाता है और नाभि से शरीर की 72000 नाड़ियां जुड़ी होती है। वैसे तो आपने घर के बड़ों से सुना होगा कि नाभि में सरसों का तेल लगाओ और इससे फटे होंठ और पेट की समस्या दूर होगी। लेकिन फटे होठों के लिए सरसों का तेल सही चुनाव नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने बताया है कि नाभि में कौन सा तेल लगाकर आप किस स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा पा सकते हैं?

किस समस्या के लिए कौन सा तेल

1- कैस्टर ऑयल- पेट में गैस, कब्ज, ब्लोटिंग, दर्द की समस्या रहती है, तो कैस्टर ऑयल लगाएं। इसमें नेचुरल रेचक होता है, जो पेट को साफ कर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। पेट के लिए कैस्टर ऑयल सबसे अच्छा माना जाता है।

2- तिल का तेल- हार्मोनल डिस्बैलेंस के लिए नाभि पर तिल का तेल लगाएं। इसमें फाइटोएस्ट्रोजन होता है, जो हार्मोन्स को बैलेंस करता है, PCOS के लक्षणों को कम करता है। इससे पीरियड्स भी समय पर आने लगते हैं।

3- नीम का तेल- चेहरे पर कालापन, झुर्रियां हो रही है, तो नीम का तेल नाभि पर लगाएं। इससे स्किन साफ, सुंदर और टाइट होगी। एक्ने, रिंकल्स की समस्या खत्म करने के लिए नीम का तेल सबसे अच्छा माना गया है। नीम का तेल चेहरे पर डायरेक्ट भी लोग अप्लाई करते हैं, इसमें विटामिन ई होता है।

4- नारियल का तेल- ड्राई स्किन, फटे होठों के लिए नारियल का तेल नाभि पर लगाएं। सर्दियों में जिन लोगों के होंठ ज्यादा फटते हैं या एड़ियां फट जाती हैं, उन्हें नारियल का तेल लगाना चाहिए। नारियल के तेल में विटामिन ई व अन्य पोषण होते हैं, जो फायदेमंद होते हैं।

5- सरसों का तेल- जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो सरसों का तेल नाभि पर लगाएं। सरसों के तेल की तासीर गर्म मानी जाती है, जो जोड़ों के दर्द के लिए काफी फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड रक्त संचार को बेहतर करते हैं और सूजन व दर्द को कम करते हैं।

6- बादाम का तेल- बादाम का तेल विटामिन सी, ई, ए जैसे तत्वों से भरपूर होता है। अगर आपकी ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो बादाम का तेल नाभि पर लगाएं। इससे स्किन साफ होगी और नेचुरल ग्लो बना रहेगा। इससे झुर्रियों से भी छुटकारा मिलेगा।

लगाने का तरीका- रात में सोने से पहले नाभि पर 3-4 बूंद तेल की डालकर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। ऐसा आप लगातार कर सकते हैं, आपको फर्क नजर आएगा।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
