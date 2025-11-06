कौन से अनाज की रोटी सर्दियों में खाना है सेहत के लिए बेस्ट? न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए

संक्षेप: Which Flour Roti Eat In Winter Season: सर्दियों ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही अपने खानपान में बदलाव करना भी शुरू कर दें। डाइट को विंटर फ्रैंडली बनाना है तो न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें कौन से अनाज या मिलेट की रोटी सर्दियों में खाना होगा बेस्ट।

सर्दियों में फिट एंड हेल्दी रहने के लिए खानपान का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप मिलेट्स खाते हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कौन से मिलेट्स और अनाज सर्दियों में खाना हेल्दी होता है और किन अनाज को गर्मियों में खाना चाहिए। सीजनल फल, सब्जी, अनाज को डाइट में शामिल करना हेल्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये आपको सीजन में होने वाली बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। सर्दियां शुरू होते ही शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है। जिसकी वजह से एनर्जी भी लो हो जाती है। वहीं कब्ज की समस्या भी काफी सारे लोगों को सर्दियों में परेशान करती है और इम्यूनिटी लो हो जाती है। इन सारी समस्याओं से बचने के विंटर के कुछ सीजनल फूड्स को डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आप मिलेट की रोटी खाते हैं तो जान लें कौन से अनाज सर्दियों में खाना फायदेमंद होता है।

न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए कौन से अनाज की रोटी सर्दियों में खाएं न्यूट्रिशनिस्ट किरन कुकरेजा ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर सर्दियों और गर्मियों में खाने वाले अनाज की रोटी शेयर की है। सही तरीके से इन अनाज की रोटी को खाकर आप भी हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं।

बाजरा रोटी बाजरे के आटे की प्रकृति को आयुर्वेद में गर्म बताया गया है। इसलिए सर्दियों में इसकी रोटी खाना फायेदमंद होता है। बाजरा कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम से भरपूर होता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। सर्दियों में हड्डियों और जोड़ों में दर्द बढ़ने की समस्या कॉमन है और बाजरे की रोटी रोजाना खाने से हड्डियां मजबूत होती है। साथ ही बाजरे में प्रोटीन और कार्ब्स दोनो होता है। जिसकी वजह ये बॉडी को एनर्जी देता और बॉडी फंक्शन को स्मूद बनाता है।

मक्के की रोटी सर्दियों में मक्के की रोटी और सरसों का साग काफी सारे लोगों की फेवरेट रहती है। सरसों से कैल्शियम मिलता है तो वहीं मक्का बॉडी को गर्म रखने और डाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है। सर्दियों में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ एनर्जी देने के लिए मक्के की रोटी को डाइट में जरूर शामिल करें।

राजगिरा की रोटी अगर सर्दियां शुरू होते ही बॉडी में एनर्जी का लेवल लो हो जाता है तो डाइट में राजगिरा यानी अमरनाथ या रामदाना की रोटी को शामिल करें। ये ग्लूटन फ्री होने के साथ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है। साथ ही बॉडी को अंदर से गर्म रखने में मदद करती है।