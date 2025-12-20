Hindustan Hindi News
दाल से पूरी करते हैं प्रोटीन की जरूरत तो जान लें कौन से अनाज के साथ मिलाकर खाना है बेस्ट

संक्षेप:

Complete protein combinations chart: वेजिटेरियन हैं और दाल से प्रोटीन की जरूरत पूरी करते हैं तो ये जानकारी जरूर रखें। कौन सी दाल को कौन से अनाज के साथ खाने पर कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। वेलबीइंग न्यूट्रिशन के फाउंडर ने किया शेयर।

Dec 20, 2025 05:45 pm IST Aparajita
वेजिटेरियन लोग ज्यादातर प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए दाल पर निर्भर होते हैं। लेकिन दाल के साथ कार्ब्स मिलाकर खाने से दाल में मिलने वाले प्रोटीन, अमीनो एसिड बॉडी को पूरी तरह से नहीं मिल पाते। लेकिन अगर हम पुराने जमाने के खानपान पर नजर डालें तो खाने के कुछ क्लासिक कॉम्बिनेशन हैं। जिन्हें लोग खाना पसंद करते थे। अनाज और दाल का ये कॉम्बिनेशन शरीर में प्रोटीन के साथ दूसरे जरूरी मिनरल्स की भी पूर्ति करने में मदद करता है। वेलबीइंग न्यूट्रिशन के फाउंडर ने दाल और अनाज के सही कॉम्बिनेशन के साथ उससे मिलने वाले प्रोटीन को शेयर किया है।

मूंग दाल और बाजरा

मूंग दाल में लाइसीन होता है। वहीं बाजरा में मेथाइनिन और सिस्टीन होता है। इन दोनों को मिलाकर खाने पर बॉडी को कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। जो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है।

उड़द दाल और चावल

उड़द दाल और चावल का कॉम्बिनेशन मिलाकर इडली और डोसा जैसी चीजें बनती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को फर्मेंट करने के बाद बनी इडली हाइजेशन के लिए हेल्दी होती है। दरअसल, फर्मेंटेशन के बाद दाल में मिलने वाला प्रोटीन ज्यादा बायोएविलेबल हो जाता है। इसीलिए एक सर्व में दी जाने वाली इडली और सांभर का कॉम्बिनेशन बॉडी को 8-10 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराता है।

चना दाल और रोटी

चने की दाल के साथ गेंहू की रोटी का कॉम्बिनेशन हेल्दी होता है। चने की दाल के साथ गेंहू की रोटी को मिलाकर खाने से पूरे 9 अमीनो एसिड बॉडी को मिलते हैं। और बॉडी की प्रोटीन रिक्वायमेंट को पूरा करते हैं। इसीलिए इन दोनों फूड को मिलाकर काफी पुराने समय से लोग खाते चले आ रहे हैं।

तूर या अरहर दाल और चावल

क्लासिक इंडियन मील का नाम लेते ही दाल-चावल ही याद आता है। नॉर्थ इंडिया के लोगों में दाल-चावल बेसिक और ट्रेडिशनल, क्लासिक फूड है। जिसे हर घर में पकाया जाता है। साइंटिफिक स्टडीज कहती है कि दाल और चावल का कॉम्बिनेशन सिनेरजेस्टिक प्रोटीन प्रोफाइल बनाता है। जो जरूरी पूरे 9 अमीनो एसिड को बॉडी को देता है। दरअसल, दालों में लाइसिन होता है लेकिन दालों में सल्फर कंटेन अमीनो एसिड जैसे मिथायोनाइन और सिस्टाइन नहीं होता। वहीं चावल में सल्फर कंटेन अमीनो एसिड होते हैं लेकिन लाइसिन की कमी होती है। ऐसे में दोनों चावल और दाल के कॉम्बिनेशन को खाने से शरीर में कंप्लीट अमीनो एसिड मिल जाते हैं।

राजमा और चावल

राजमा और चावल भी क्लासिक इंडियन डिशेज में गिना जाता है। राजमा और चावल को मिलाकर खाने से कंप्लीट प्रोटीन मिलने के साथ ही आयरन, कैल्शियम और फाइबर भी मिल जाते हैं।

मसूर दाल विद रोटी

नारंगी मसूर दाल और रोटी को मिलाकर खाने से शरीर को कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। एक कटोरी दाल और दो रोटी को खा लेने से कंप्लीट प्रोटीन मिलता है और साथ ही आयरन, फोलेट के साथ फाइबर मिल जाता है। इस कॉम्बिनेशन फूड को खाने से लो ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट होता है। जिससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है।

मूंग दाल विद राइस ( खिचड़ी)

मूंग दाल को चावल के साथ मिलाकर जब खिचड़ी पकाकर खाते हैं तो ये केवल कंफर्ट फूड ही नही है। बल्कि इससे बॉडी को कंप्लीट प्रोटीन भी मिलता है। आपको पूरे 9 अमीनो ओसिड चाहिए इसे लेने के लिए अलग-फूड्स खाने की जरूरत नहीं। इन दाल के साथ अनाज का कॉम्बिनेशन सारे जरूरी प्रोटीन और अमीनो एसिड को प्रोवाइड कराता है। जो डाइजेशन में भी आसान होता है।

नोट- यह आर्टिकल केवल जानकारी देने के लिए है। किसी डॉक्टरी सलाह या दवा को इससे रिप्लेस ना करें। किसी बीमारी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर इलाज करें। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया का यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट है। लाइव हिन्दुस्तान.कॉम ने इन दावों को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई करके नहीं देखा है।

अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं।
