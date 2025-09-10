कितनी देर भिगोकर खाना चाहिए कौन सा ड्राई फ्रूट ?एक्सपर्ट से जानें फायदे

How many hours should we soak dry fruits : आखिर किस ड्राई फ्रूट को कितने घंटे भिगोना सही होता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो आपकी मुश्किल को आसान आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने बना दिया है।

सुबह की हेल्दी शुरूआत करने से लेकर किसी खास डेजर्ट का स्वाद बढ़ाने तक, सूखे मेवों का यूज किया जाता है। सूखे मेवे ना सिर्फ आपके स्वाद का ख्याल रखते हैं बल्कि आपको सेहत से जड़े कई फायदे भी देते हैं। मेवों में विटामिन ए, बी, सी, ई, और खनिज जैसे पोटैशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और जिंक भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। जिनका नियमित सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने से लेकर हृदय स्वास्थ्य, त्वचा के स्वस्थ और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। गर्मियों में अकसर सूखे मेवों को भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेवों की तासीर गर्म होती है, और उन्हें भिगोने से उनकी गर्माहट कम हो जाती है, जिससे ये पेट और शरीर में जलन, मुंहासे जैसी समस्याएं पैदा नहीं करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किस ड्राई फ्रूट को कितने घंटे भिगोना सही होता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो आपकी मुश्किल को आसान आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने बना दिया है। आइए जानते हैं बादाम, अखरोट से लेकर सभी सूखे मेवों को कितने घंटे भिगोने के बाद खाना चाहिए।

बादाम न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार बादाम को लगभग 8 घंटे भिगोकर खाना चाहिए। भीगे हुए बादाम खाने से विटामिन ई का अवशोषण बेहतर होता है, जिससे त्वचा में ग्लो और ब्रेन हेल्थ में सुधार होता है।

अखरोट अखरोट को लगभग 6 घंटे भिगोकर खाना चाहिए। अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल को स्वस्थ रखने और याददाश्त व दिमागी कार्यप्रणाली को तेज करने में मदद करता है।

काजू काजू को 4-6 घंटे भिगोने से वे क्रीमी और सॉफ्ट हो जाते हैं। काजू फाइबर से भरपूर होने की वजह से गट-फ्रेंडली और पचाने में आसान होते हैं। काजू के भीगे होने पर क्रीमी और सॉफ्ट होने के कारण कई डेयरी-फ्री उत्पादों जैसे दूध, आइसक्रीम और सॉस बनाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

पिस्ता पिस्ता को 6-8 घंटे भिगोने से इसमें मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स का शरीर में अवशोषण अच्छा हो जाता है। जो शरीर को एनर्जी और मसल रिकवरी में मदद करता है।

अंजीर अंजीर को 6-8 घंटे भिगोकर खाना सही रहता है। अंजीर में प्राकृतिक रूप से लैक्सेटिव (कब्ज दूर करने वाला) होता है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर मौजूद होने से आंतों की सेहत अच्छी बनी रहती है, जिससे मलत्याग आसान हो जाता है और व्यक्ति को कब्ज की समस्या नहीं होती है।

हेजलनट्स हेज़लनट्स को 8 घंटे भिगोकर खाना चाहिए। ये मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने की वजह से नर्वस सिस्टम और दिल की सेहत का ख्याल रखते हैं।