किस कमी के कारण आंखों के नीचे पड़ने लगते हैं काले घेरे? ये हैं लक्षण और उपाय

अगर आपकी आंखों के नीचे भी काले घेरे बने हुए हैं और आप हैरान हैं कि पूरी नींद लेने के बावजूद ये काले निशान आपकी आंखों की खूबसूरती को क्यों कम कर रहे हैं तो जान लें इसके पीछे इन विटामिन्स की कमी कारण हो सकती है।

आंखों के नीचे नजर आने वाले काले घेरों को लोग अकसर कमजोरी या नींद ना पूरी होने का कारण मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये काले घेरे आपकी सेहत से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत भी देते हैं। जी हां, आंखों के नीचे के ये काले घेरे शरीर में कुछ खास विटामिन्स की कमी की ओर इशारा करते हैं। अगर आपकी आंखों के नीचे भी काले घेरे बने हुए हैं और आप हैरान हैं कि पूरी नींद लेने के बावजूद ये काले निशान आपकी आंखों की खूबसूरती को क्यों कम कर रहे हैं तो जान लें इसके पीछे इन विटामिन्स की कमी कारण हो सकती है।

विटामिन के की कमी विटामिन के शरीर में उचित रक्त संचार और रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है। शरीर में इसकी कमी से रक्त जमा हो सकता है, जिससे काले घेरे हो सकते हैं। शरीर में इस विटामिन की कमी होने पर त्वचा का पतला होना, आसानी से चोट लगना, और काले घेरे का बढ़ना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। इस विटामिन की कमी होने पर डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, केल, मछली, अंडे, और मांस शामिल करें।

विटामिन बी12 की कमी विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जरूरी होता है। लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे काले घेरे हो सकते हैं। विटामिन बी12 के लक्षणों में थकान, कमजोरी, पीली त्वचा, और सांस फूलना शामिल होता है। शरीर में इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में मछली, मांस, अंडे, दूध, और फोर्टिफाइड अनाज शामिल करें।

विटामिन सी की कमी विटामिन सी कोलेजन उत्पादन के लिए जरूरी होता है, जो त्वचा की लोच बढ़ाता है। विटामिन सी की कमी होने पर आंखों के नीचे की त्वचा की कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे काले घेरे होने लगते हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी होने पर त्वचा में रूखापन, थकान, और बार-बार बीमार पड़ने जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। इस विटामिन की कमी पूरी करने के लिए डाइट में आंवला, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, और टमाटर को शामिल करें।

विटामिन ई विटामिन ई त्वचा को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसकी कमी से त्वचा की चमक कम हो सकती है और आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ सकते हैं। विटामिन ई की कमी होने पर त्वचा का रूखापन, झुर्रियां, और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे लक्षण नजर आते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए डाइट में बादाम, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो, और हरी सब्जियां शामि करें।

विटामिन ए की कमी विटामिन ए त्वचा की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से त्वचा शुष्क और बेजान हो सकती है, जिससे आंखों के नीचे की त्वचा पतली होकर काले घेरे उभर सकते हैं। इसके लक्षणों में रूखी त्वचा, रतौंधी और आंखों में सूखापन देखा जा सकता है। इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में गाजर, शकरकंद, कद्दू, पालक, और मछली का तेल शामिल करें।

शरीर में इन 5 विटामिन्स के अलावा इन कारणों से भी आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं आयरन की कमी शरीर में आयरन की कमी होने पर त्वचा के ऊतकों में रक्त संचार और ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आ सकती है। जिसकी वजह से आंखों के नीचे की त्वचा पीली और काली पड़ सकती है।

नींद की कमी 7-8 घंटे की अच्छी नींद न लेने की वजह से भी आपका चेहरा पीला पड़ सकता है। लंबे समय तक जागने से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं।