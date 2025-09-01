शरीर में इन 5 विटामिन्स की कमी से व्यक्ति को आते हैं गंदे ख्याल, जानें लक्षण और उपाय

व्यक्ति के शरीर में खासतौर पर विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन बी9 (फोलेट), और कुछ हद तक विटामिन बी6 और विटामिन बी1 की कमी होने पर उसे बुरे विचार परेशान करने लगते हैं। ये पांचों विटामिन मस्तिष्क के कार्य, न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन, और समग्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

कई बार बिना किसी खास वजह के व्यक्ति के मन को बुरे-बुरे ख्याल परेशान करने लगते हैं, हो सकता है आपने भी कई बार ऐसा कुछ महसूस किया हो। लेकिन क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको बता दें, ऐसा किसी अनहोनी की आंशका से नहीं बल्कि शरीर में 5 खास तरह के विटामिन की कमी की वजह से होता है। आइए जानते हैं आखिर किन 5 विटामिन की कमी से व्यक्ति के मन में बुरे विचार आते हैं और क्या हैं इनके लक्षण और उपाय।

किस विटामिन की कमी से बुरे विचार आते हैं बता दें, नकारात्मक विचार, चिंता, डिप्रेशन, और मानसिक तनाव का संबंध शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी से हो सकता है। लेकिन व्यक्ति के शरीर में खासतौर पर विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन बी9 (फोलेट), और कुछ हद तक विटामिन बी6 और विटामिन बी1 (थायमिन) की कमी होने पर उसे बुरे विचार परेशान करने लगते हैं। ये पांचों विटामिन मस्तिष्क के कार्य, न्यूरोट्रांसमीटर (जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन) के उत्पादन, और समग्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

विटामिन बी 12 विटामिन बी 12 शरीर के कई महत्वपूर्ण कामों को करने में मदद करता है। यह बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और डीएनए का निर्माण करने के अलावा स्किन, बोन्स और नाखूनों को मजबूत बनाए रखता है। विटामिन बी 12 हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए जरूरी माना जाता है। शरीर में इसकी कमी होने पर कमजोर याददाश्त के साथ डिप्रेसन, एंग्जायटी जैसी समस्याएं घेर सकती हैं। जिसकी वजह से दिमाग में गंदे ख्याल भी आ सकते हैं। विटामिन बी12 की कमी होने पर थकान, कमजोरी, सुस्ती, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी,हाथ-पैरों में झनझनाहट और एनीमिया जैसे लक्षण नजर आते हैं। विटामिन बी12 की कमी पूरी करने के लिए व्यक्ति को अपनी डाइट में मांस, मछली (विशेष रूप से सैल्मन और टूना), अंडे, और डेयरी उत्पाद (दूध, दही, पनीर) शामिल करने चाहिए।

विटामिन डी की कमी विटामिन डी, जिसे 'सनशाइन विटामिन' के नाम से भी जाना जाता है, मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर खुशी और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। शरीर में इस विटामिन की कमी से डिप्रेशन, मौसमी प्रभावी विकार, चिंता, और नकारात्मक विचार आ सकते हैं। शोध के अनुसार, विटामिन डी की कमी मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, जिनका संबंध भावनाओं और निर्णय लेने से जुड़ा हुआ होता है। इसके लक्षणों में लगातार बनी रहने वाली उदासी, निराशा, नकारात्मक सोच, थकान, सुस्ती, ऊर्जा की कमी, अनिद्रा, एकाग्रता में कमी और मूड स्विंग्स जैसे लक्षण शामिल होते हैं। शरीर में इस विटामिन की कमी पूरी करने के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच की 15 मिनट की धूप लें। अपने आहार में विटामिन डी रिच फूड जैसे मछली, अंडे की जर्दी, मशरूम और सप्लीमेंट शामिल करें।

फोलेट (विटामिन बी9) गंभीर मामलों में, फोलेट की कमी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण बन सकती है, जिससे शरीर में असामान्य रूप से बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं जो ठीक से काम नहीं करतीं, बनने लगती हैं। गर्भावस्था के दौरान फोलेट की कमी से शिशु में न्यूरल ट्यूब दोष जैसे स्पाइना बिफिडा हो सकता है और समय से पहले जन्म का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन बी9 (फोलेट) की कमी के लक्षणों में थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, पीली त्वचा, मुंह के छाले, और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई शामिल हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, मेथी, ब्रोकली), दाल, चना, मूंगफली, साबुत अनाज, और खट्टे फल (संतरा, नींबू) का सेवन शरीर में फोलेट की कमी पूरी करने में मदद करता है। खाना पकाते समय ध्यान रखें कि फोलेट गर्म करने पर नष्ट हो सकता है, इसलिए सब्जियों को हल्का पकाएं।

विटामिन बी6 शरीर में विटामिन बी6 की कमी से चिड़चिड़ापन और नकारात्मक सोच पैदा हो सकती है। इसकी कमी पूरी करने के लिए डाइट में केला, चने, आलू, और सूरजमुखी के बीज शामिल करें।