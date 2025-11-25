पैरों का बार-बार ‘सो जाना’ या सुन्नपन: शरीर किस कमी का सिग्नल दे रहा है?
अगर आपके पैर बार-बार सुन्न हो जाते हैं या झुनझुनी जैसी अजीब भावना पैदा होती है तो इसे सिर्फ थकान ना समझें। यह शरीर में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है जो नर्व और मसल्स को सीधे प्रभावित करते हैं।
पैरों का बार-बार सुन्न होना या ‘सो जाना’ एक सामान्य लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। इसमें पैरों में झुनझुनी, सुई चुभने जैसा अहसास, फड़कन या अचानक कमजोरी महसूस होती है। यह अक्सर नर्व कंडक्शन और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने पर होता है। कई लोग इसे सामान्य सुन्नपन या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं जबकि यह शरीर में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी का संकेत भी हो सकता है। सही समय पर पहचान और पोषण संबंधी कमी को पूरा करके इस स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
किस कमी के कारण होती है यह समस्या?
- आयरन (Iron) की कमी: पैर सो जाने का सबसे आम कारण आयरन की कमी माना जाता है। आयरन कम होने से दिमाग का डोपामाइन सिस्टम प्रभावित होता है जिससे नर्व संकेत धीमे पड़ जाते हैं।
- मैग्नीशियम की कमी: यह मांसपेशियों को रिलैक्स रखने और नर्व संकेतों को संतुलित करने में मदद करता है। कमी होने पर मसल्स में ऐंठन, फड़कन और झुनझुनी होती है।
- विटामिन B12 की कमी: नर्व फंक्शन कमजोर होने लगता है जिससे सुन्नपन, झुनझुनी और बेचैनी बढ़ती है।
- विटामिन D की कमी: विटामिन D की कमी से मसल्स कमजोर और नर्व संवेदनशील हो जाती हैं। ऐसे में पैरों के सोने या फड़कने की समस्या भी बढ़ती है।
- नींद की कमी या तनाव: तनाव शरीर के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित करता है। खराब नींद या लंबे समय तक तनाव लक्षणों को और गंभीर कर देता है।
- इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन (कैल्शियम, पोटैशियम): यह मांसपेशियों के contraction–relaxation चक्र को प्रभावित करते हैं। कमी होने पर पैर अचानक सुन्न पड़ सकते हैं।
- लंबे समय तक बैठे रहना या गलत पोजिशन: ब्लड फ्लो कम होने पर पैर कुछ मिनटों में सुन्न हो जाते हैं। पोषक तत्वों की कमी होने पर रिकवरी और भी धीमी हो जाती है।
नोट: पौष्टिक और संतुलित आहार से इस समस्या को कम किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
