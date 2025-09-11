किस उम्र के बाद दूध पीना बंद कर देना चाहिए? एक्सपर्ट से जानें बेहतर विकल्प
एक उम्र के बाद दूध पचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बेहतर है कि दूध की जगह दूसरे अन्य विकल्प तलाशे जाएं। आइए जानते हैं किस उम्र तक दूध का सेवन लाभकारी होता है।
दूध हमेशा से ही हमारे खानपान का अहम हिस्सा रहा है। बचपन से ही आप सुनते आए होंगे कि रोजाना एक गिलास दूध पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि आजकल कई वजहों से लोग दूध पीने से दूरी बनाने लगे हैं। इसके पीछे शुद्धता, दूध की वजह से होने वाली पाचन संबंधी दिक्कतें, अपनी मान्यताएं और कई अच्छे विकल्पों का मौजूद होना कारण हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि दूध में भरपूर पोषण होता है और ये शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन एक उम्र के बाद दूध पचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बेहतर है कि दूध की जगह दूसरे अन्य विकल्प तलाशे जाएं। आइए जानते हैं किस उम्र तक दूध का सेवन लाभकारी होता है।
किस उम्र तक पीना चाहिए दूध?
हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो बढ़ती उम्र के साथ-साथ पाचन भी धीमा होने लगता है। ऐसे में ज्यादातर लोगों का शरीर लैक्टोज इनटोलरेंट हो जाता है और दूध को पचा नहीं पाता। कई लोगों में एक उम्र के बाद डायरिया, कब्ज, ब्लोटिंग और गैस जैसी परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं, जिनके पीछे दूध भी एक वजह हो सकता है। अगर आप भी दूध पीने के बाद कुछ ऐसा महसूस करते हैं, तो बेहतर है कि प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे सोया मिल्क, आलमंड मिल्क या ओट्स मिल्क पर शिफ्ट हो जाएं।
क्या हैं दूध के बेहतर विकल्प?
दूध पीने के बाद अगर आपको पाचन से जुड़ी परेशानियां होती हैं, तो इसकी जगह आप दूसरे ऑप्शन तलाश सकते हैं। सोया मिल्क, आलमंड मिल्क और ओट्स मिल्क एक बेहतर विकल्प हैं। हालांकि हमेशा बिना शुगर वाले और फोर्टीफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क ही चुनें। ये लो कैलोरी में आपको भरपूर पोषण देते हैं। इसके अलावा आप दही को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये पचाने में आसान होती है और दूध की तरह कैल्शियम व अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होती है।
बच्चों को किस उम्र से दें प्लांट बेस्ड मिल्क?
एक्सपर्ट्स की मानें तो बच्चों को 12 महीने की उम्र से पहले प्लांट बेस्ड मिल्क नहीं देना चाहिए। 12 से 24 महीने के बच्चे को सिर्फ फोर्टीफाइड सोया मिल्क, बिना चीनी वाला ही दिया जा सकता है। थोड़े बड़े होने पर अगर बच्चे को पाचन संबंधी परेशानियां रहती हैं या कोई अन्य वजह हो, तो आप प्लांट बेस्ड मिल्क उनकी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
