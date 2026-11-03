खैनी कैसे छोड़ें? तलब कम करने के लिए क्या खाएं और कौन-से तरीके करेंगे मदद

खैनी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बार-बार इसकी तलब परेशान करती है? ऐसे में कुछ खाने-पीने की चीजें मुंह का स्वाद बदलने और तलब से ध्यान हटाने में मदद कर सकती हैं। जानिए क्या खा सकते हैं।

खैनी खाने की आदत छोड़ना आसान नहीं होता। कई लोगों को सुबह उठते ही, खाना खाने के बाद या काम के बीच इसकी तलब लगने लगती है। कुछ लोग मुंह का स्वाद बदलने के लिए खैनी खाते हैं, तो कुछ को इसकी आदत इतनी पड़ जाती है कि बिना खैनी के बेचैनी होने लगती है। अगर आप भी इसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ मन को कंट्रोल करना ही काफी नहीं है। अपनी रोज की आदतों में कुछ बदलाव करना भी जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की डॉक्टरों के लिए तैयार गाइड के अनुसार, सौंफ, इलायची, आदि जैसी कुछ चीजें हैं, जिन्हें खाकर आप खैनी की तलब के समय अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा सकते हैं।

पहले जानें आपको खैनी खाने का मन कब करता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपको खैनी खाने की तलब कब और क्यों लगती है। कई बार कुछ खास हालात में खैनी खाने का मन ज्यादा करता है, जैसे:

जब आप तनाव या टेंशन में होते हैं।

खाना खाने के तुरंत बाद।

दोस्तों के साथ बैठने या मिलने पर।

लंबे समय तक काम करने के दौरान।

जब आप खाली बैठे हों या बोर हो रहे हों। जब आपको पता चल जाए कि किस समय खैनी खाने का मन करता है, तो उस वक्त इसकी जगह कोई दूसरी अच्छी आदत अपना सकते हैं।

खैनी की तलब लगे तो क्या खाएं? 1. सौंफ खाएं खैनी की जगह सौंफ खाना एक आसान विकल्प हो सकता है। जब भी खैनी खाने का मन करे, तो थोड़ी सौंफ मुंह में रखकर चबा सकते हैं। इसका स्वाद मुंह को फ्रेश महसूस करा सकता है और कुछ देर के लिए खैनी की तलब से ध्यान हटा सकता है। आप चाहें तो सादी सौंफ खाएं। ध्यान रखें कि मीठी सौंफ या ऐसी सौंफ न लें, जिसमें ज्यादा चीनी मिली हो।

2. इलायची चबाएं छोटी इलायची का स्वाद तेज और खुशबू अच्छी होती है। खैनी खाने की इच्छा होने पर एक इलायची चबा सकते हैं। इससे मुंह का स्वाद बदलने में मदद मिल सकती है। इसे जेब या बैग में रखना भी आसान है। जब भी खैनी खाने का मन करे, तो इसकी जगह इलायची खा लें। हालांकि, यह खैनी की लत का इलाज नहीं है, बल्कि तलब के समय अपनाया जा सकने वाला एक छोटा तरीका है।

3. खीरा और गाजर खाएं अगर आपको बार-बार कुछ चबाने का मन करता है, तो खीरा और गाजर अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर अपने पास रख सकते हैं। खैनी खाने की इच्छा होने पर इन्हें धीरे-धीरे चबाएं। इनमें पानी और फाइबर भी होता है। इससे आपको हल्का और फ्रेश महसूस हो सकता है। साथ ही, बार-बार खैनी खाने की आदत के बदले कुछ हेल्दी खाने की आदत बन सकती है।

4. अमरूद और सेब खाएं खैनी की तलब लगने पर अमरूद, सेब या दूसरे ताजे फल खा सकते हैं। फलों को चबाने में थोड़ा समय लगता है और उनका स्वाद भी मुंह में बना रहता है। इससे कुछ देर के लिए खैनी की इच्छा से ध्यान हट सकता है। आप फल को छोटे टुकड़ों में काटकर रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से खा सकें। कोशिश करें कि फल के नाम पर ज्यादा चीनी वाले पैक्ड जूस न पिएं।

5. भुने चने खाएं अगर आपको समय-समय पर कुछ चबाने की आदत है, तो भुने चने भी खा सकते हैं। इनमें प्रोटीन और फाइबर होता है। इन्हें थोड़ी मात्रा में अपने पास रख सकते हैं और तलब लगने पर खा सकते हैं।

6. पानी पीते रहें कई बार खैनी खाने की इच्छा होते ही लोग बिना सोचे उसे मुंह में रख लेते हैं। ऐसे में एक गिलास पानी पीना मददगार हो सकता है। धीरे-धीरे पानी पीने से कुछ समय के लिए ध्यान दूसरी तरफ जा सकता है। जब भी तलब लगे, पानी की कुछ घूंट पिएं और थोड़ी देर टहल लें। आप बिना चीनी वाली सादी छाछ भी पी सकते हैं। ध्यान रखें कि पानी पीने से निकोटीन की लत खत्म नहीं होती, लेकिन तलब के समय यह एक आसान तरीका हो सकता है।

7. पुदीने की पत्तियां चबाएं पुदीने की पत्तियों का स्वाद हल्का ठंडा और फ्रेश होता है। खैनी खाने का मन करे, तो एक-दो साफ पत्तियां चबा सकते हैं। इससे मुंह का स्वाद बदल सकता है। आप पुदीने की पत्तियों को पानी में डालकर भी पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पान मसाला, गुटखा या तंबाकू वाले माउथ फ्रेशनर को इसका विकल्प न बनाएं।