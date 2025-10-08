करवाचौथ का व्रत खोलते समय खाएं ये 5 चीजें, आस्था के साथ बनी रहेगी सेहत! What to Eat After Karwa Chauth Fast to Boost Energy and Aid Digestion, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थWhat to Eat After Karwa Chauth Fast to Boost Energy and Aid Digestion

करवाचौथ का व्रत खोलते समय खाएं ये 5 चीजें, आस्था के साथ बनी रहेगी सेहत!

दिन भर के उपवास के बाद करवा चौथ का व्रत खोलते समय आप कौन सी चीजें खाती है, इसका सीधा असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि इस समय हेल्दी और पौष्टिक चीज खाई जाएं। 

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 02:02 PM
share Share
Follow Us on
करवाचौथ का व्रत खोलते समय खाएं ये 5 चीजें, आस्था के साथ बनी रहेगी सेहत!

10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्यौहार है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन भूखे-प्यासे रहकर पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। इस व्रत की खासियत यह है कि महिलाएं सूर्योदय के पहले से लेकर रात को चांद निकलने तक पानी की एक घूंट भी नहीं पीतीं। पूरे दिन भोजन और पानी की कमी की वजह से शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसे में व्रत खोलते समय अगर सही चीजें खाई जाएं तो शरीर को तुरंत ताकत और सुकून मिलता है। दिन भर के उपवास के बाद करवा चौथ का व्रत खोलते समय आप कौन सी चीजें खाती है, इसका सीधा असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि इस समय हेल्दी और पौष्टिक चीज खाई जाएं। चलिए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत खोलते समय किन चीजों का सेवन करना सबसे बेहतर रहता है।

सबसे पहले खजूर खाएं

करवा चौथ का व्रत खोलते समय सबसे पहले खजूर खाना बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें नैचुरल शुगर, फाइबर और मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। खजूर खाने से पेट भी भारी नहीं होता और दिनभर की थकान भी जल्द दूर हो जाती है। यह एक हल्की और आसानी से पचने वाली चीज है, जो लंबे उपवास के बाद शरीर के लिए बेस्ट होता है।

नारियल पानी से करें शुरुआत

लंबे समय तक भूखे-प्यासे रहने के बाद शरीर को सबसे पहले हाइड्रेट करना जरूरी है। नारियल पानी इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें नैचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो डिहाइड्रेशन को तुरंत दूर कर शरीर को ताजगी देते हैं। किसी भी हैवी ड्रिंक की जगह नारियल पानी पीना व्रत खोलने का सही तरीका माना जाता है।

फलों का सेवन करें

व्रत खोलते समय हेवी और ऑयली भोजन करने के बजाय हल्के और पौष्टिक फलों का सेवन करना चाहिए। केले, सेब और अनार जैसे फल शरीर को तुरंत ताकत और ताजगी देते हैं। फलों में मौजूद विटामिन और मिनरल्स पूरे दिन की एनर्जी की कमी को पूरा करते हैं और इससे डाइजेशन भी सही रहता है।

मीठे में हलवा खाएं

करवा चौथ पर मीठा बनाने और खाने की परंपरा भी है। ऐसे में आप सूजी, घी, मेवा और चीनी से बना हलवा बनाकर खा सकती हैं। ये ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि व्रत के बाद शरीर को शुगर और फैट का संतुलन देता है। इससे शरीर को तुरंत ताकत मिलती है और कमजोरी दूर होती है।

हल्का और घर का बना भोजन करें

करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद घर का बना हल्का भोजन करना सबसे अच्छा होता है। दाल-चावल, खिचड़ी, रोटी और दही या छाछ शरीर को धीरे-धीरे जरूरी पोषण देते हैं। ध्यान रखें कि तला-भुना और ज्यादा मसालेदार खाना तुरंत ना खाएं, वरना पाचन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है।

Karwa Chauth

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।