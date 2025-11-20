Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थWhat to Eat After Junk Food Best Foods to Reduce Bloating
ज्यादा खा लिया जंक फूड? पाचन ठीक करने के लिए खाएं ये चीजें

ज्यादा खा लिया जंक फूड? पाचन ठीक करने के लिए खाएं ये चीजें

संक्षेप: जंक फूड खाने के बाद अक्सर पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में पाचन को बेहतर रखने के लिए कुछ खास हेल्दी फूड्स का सेवन करना जरूरी होता है, जो शरीर को जल्दी बैलेंस में लाते हैं।

Thu, 20 Nov 2025 02:44 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज के समय में जंक फूड हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। चाहे दोस्तों के साथ आउटिंग हो, ऑफिस पार्टी या फिर वीकेंड ट्रीट—बर्गर, पिज्जा, फ्राइज और स्वीट ड्रिंक्स जैसी चीजें खाने से खुद को रोक पाना मुश्किल होता है। लेकिन इन फूड्स में हाई कैलोरी, हाई फैट, ज्यादा नमक और कम पोषक तत्व होते हैं जिससे पाचन धीमा पड़ जाता है, ब्लोटिंग, गैस और थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए जंक फूड खाने के तुरंत बाद हेल्दी, हल्का और शरीर को डिटॉक्स करने वाला खाना लेना बेहद जरूरी होता है। इससे ना केवल पेट को आराम मिलता है बल्कि शरीर दोबारा बैलेंस पर भी वापस आता है। नीचे ऐसे फूड्स बताए गए हैं जिनसे आप जंक फूड के नुकसान को कम कर सकते हैं और शरीर को नेचुरली क्लीन कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जंक फूड खाने के बाद क्या खाएं?

1. गुनगुना पानी या नींबू-पानी: यह पाचन को तेज करता है और शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है। ब्लोटिंग और भारीपन तुरंत कम होते हैं।

2. नारियल पानी: इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक करता है और तैलीय खाने के बाद होने वाली जलन या एसिडिटी को शांत करता है।

3. ताजे फल (पपीता, केला, तरबूज, सेब): ये फाइबर-रिच होते हैं जो पाचन सुधारते हैं और शरीर को हल्का रखते हैं।

4. दही या छाछ: प्रोबायोटिक्स आंतों को स्वस्थ रखते हैं और गैस को कम करते हैं। यह पेट को तुरंत आराम देता है।

5. वेज सूप या मूंग दाल का सूप: हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला- यह जंक फूड से होने वाले भारीपन को तुरंत कम करता है।

6. ओट्स, दलिया या खिचड़ी: ये कम मसालेदार और आसानी से पचने वाले होते हैं, इसलिए जंक फूड के बाद पेट को राहत देते हैं।

7. ग्रीन टी या पुदीना/अदरक की हर्बल टी: यह शरीर को डिटॉक्स करती है और पाचन तंत्र को शांत रखती है।

ये भी पढ़ें:रैम्बूटन: एक ऐसा फल जिसके भीतर छिपा है सेहत का खजाना!

इन्हें खाने से बचें- ज्यादा चाय/कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ज्यादा मसालेदार खाना, मिठाइयां या चॉकलेट। ये शरीर में भारीपन, एसिडिटी और ब्लोटिंग को और बढ़ा सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips Healthy Body Healthy Eating Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।