अचानक लो बीपी होने पर करें ये 3 काम, डॉक्टर बोले तुरंत मिलेगी राहत

अचानक यदि किसी का बीपी लो हो जाता है, तो समझ नहीं आता कि इसे मैनेज कैसे करें। हेल्थ एक्सपर्ट डॉ सलीम जैदी ने 3 सिंपल हैक शेयर किए हैं, जो बीपी लो होने पर आपको तुरंत करने चाहिए।

आजकल लो बीपी की समस्या भी काफी कॉमन होती जा रही है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे खराब लाइफस्टाइल या बिगड़ता खानपान। हालांकि ये सामान्य सी दिखने वाली बीमारी कई बार काफी घातक भी साबित हो सकती है। लो बीपी में अक्सर सिर घूमना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अचानक यदि किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो शरीर एकदम टूट सा जाता है और समझ नहीं आता कि इसे मैनेज कैसे करें। जाने-माने हेल्थ एक्सपर्ट डॉ सलीम जैदी ने एक पोस्ट के जरिए तीन सिंपल हैक शेयर किए हैं, जो बीपी लो होने पर आपको तुरंत करने चाहिए। आइए जानते हैं।

लो बीपी में दिखते हैं ये लक्षण डॉक्टर सलीम बताते हैं कि यदि आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो कुछ बहुत ही कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, धुंधला दिखाई पड़ना या उल्टी जैसा महसूस होना। कई बार ठंडे और चिपचिपे हाथ होने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा कई बार स्किन का पीला पड़ जाना और सांस लेने में तकलीफ होना भी, लो बीपी के लक्षण हो सकते हैं। डॉ कहते हैं कि यदि आपका बीपी भी काफी लो हो गया है, तो ये 3 हैक आपको जरूर ट्राई करने चाहिए।

चीनी और नमक का घोल बनाकर पीएं डॉक्टर सलीम कहते हैं कि बीपी के अचानक लो होने पर, तुरंत आपको चीनी और नमक का घोल बनाकर पीना चाहिए। इसके लिए एक गिलास पानी में आधा चम्मच नमक और लगभग एक चम्मच चीनी मिलाकर घोल लें। अब इस ड्रिंक को तुरंत पी जाएं। इससे तुरंत बीपी में राहत मिलती है।

पैरों को ऊपर उठाएं डॉक्टर कहते हैं कि लो बीपी होने पर दूसरा काम आप कर सकते हैं कि अपने पैरों को ऊपर उठा लें। नीचे लेट जाएं और दोनों पैरों को दीवार के सहारे ऊपर की तरफ कर लें। आपको अपने पैर हार्ट के लेवल से ऊपर रखने हैं। इसे ब्रेन और हार्ट की तरह ब्लड फ्लो बढ़ेगा और तुरंत आपको राहत मिलेगी।

एक कप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी पीएं तीसरे स्टेप में डॉक्टर सलीम बताते हैं कि आपको एक कप ब्लैक टी या कॉफी जरूर पीनी चाहिए। दरअसल इनमें अच्छी मात्रा में कैफीन मौजूद होता है, जो हार्ट को स्टीमुलेट करता है। इससे बीपी में तुरंत एक बूस्ट देखने को मिलता है।