लंबे व्रत के बाद किन चीजों को खाना अवॉएड करें, नहीं तो बिगड़ जाएगा डाइजेशन

What should not eat after breaking fast: जितिया व्रत पूरे तीन दिन का होता है। वहीं जल्दी ही नवरात्रि भी शुरू होने वाली है, जिसे लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि व्रत के पारण के बाद किन चीजों को खाने से तबियत खराब हो सकती है।

जितिया व्रत 14 सितंबर यानी आज के दिन रखा जाएगा। इस व्रत की शुरुआत नहाय-खाय के साथ शुरू होती है और 3 दिन तक चलती है। वहीं जल्दी नवरात्रि भी आने वाला है। जिसमे लोग पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं। किसी भी व्रत-उपवास को करने के बाद उसके पारण का खास महत्व होता है। जैसे जितिया व्रत में मडुआ की रोटी और झींगा खाने की परंपरा है। लेकिन अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो किसी भी उपवास के पारण के समय खानपान का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। ज्यादा दिनों का व्रत करने से डाइजेशन धीमा हो जाता है और खानपान की लापरवाही से डाइजेशन खराब होने के साथ ही तबियत बिगड़ने का भी डर रहता है। ऐसे में जरूर जान लें कि व्रत के पारण के बाद किन चीजों को नहीं खाना चाहिए।

तीखा और मिर्च वाला खाना व्रत के पारण के बाद कभी भी तीखा और मिर्च वाला खाना नहीं खाना चाहिए। लंबे समय के उपवास के बाद गट लाइनिंग काफी सॉफ्ट हो जाती है। ऐसे में मिर्च का तीखापन इसोफेगस से लेकर गट की लाइनिंग को बर्न कर देता है। जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें पैदा हो जाती है।

खट्टा फूड दही, छाछ, नींबू जैसे खट्टे फूड्स को किसी भी व्रत के पारण के बाद खाने से बचना चाहिए। खट्टे फूड्स में एसिडिक लेवल ज्यादा होता है जो गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है। जिसकी वजह से डाइजेशन बिगड़ता है और लंबे टाइम में सीने में जलन की समस्या हो सकती है।

बेसन जैसे हैवी अनाज के आटे ऐसे फूड्स को कब्ज बनाते हैं और डाइजेशन में मुश्किल होते हैं। उन्हें भी व्रत के पारण के बाद नहीं खाना चाहिए। बेसन खाने से पेट में कब्ज की समस्या हो जाती है। और इसका डाइजेशन मुश्किल हो जाता है।

मिठाई और मीठे फूड व्रत के पारण के बाद सॉलिड स्वीट फूड्स को खाने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। अगर आपको मीठा लेना है तो लिक्विड स्वीट्स को पिएं। ये बॉडी को रिलैक्स करेगा। लेकिन हैवी स्वीट सॉलिड कब्ज की समस्या पैदा कर सकते हैं।

ठंडी चीजों का भी करें परहेज व्रत के बाद ठंडे फूड्स और लिक्विड को भी खाने से बचना चाहिए। जैसे कि ठंडे चावल।

कितने दिन तक जरूरी है सावधानी अगर आप नवरात्रि के नौ दिनों तक लगातार व्रत कर रहे हैं तो कम से कम चार से पांच दिनों तक खानपान के इन नियमों की सावधानी जरूरी होती है। जिससे बॉडी और डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से सेट हो सके। एक दिन का व्रत करने वालों को केवल अगले दिन पारण के बाद सावधानी रखनी चाहिए। जिससे हेल्थ ना खराब हो।