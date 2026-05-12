99% लोग नहीं जानते तरबूज खाने का सही तरीका! डॉक्टर ने गिनाई 3 गलतियां जो कर सकती हैं आपको बीमार

तरबूज इस साल काफी चर्चा में बना हुआ है। इस फल को लेकर ऐसे केसेस आ रहे हैं कि अब लोग इसे खाने से भी डर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि तरबूज खाने का सही तरीका क्या है और इसे खाने के दौरान किन गलतियों से बचें।

इस साल तरबूज काफी चर्चा में बना हुआ है। पिछले दिनों मुंबई में तरबूज खाने के बाद परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई थी और अब छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। वहां भी तरबूज खाने के बाद चिकन खाने से फूड प्वॉइजनिंग हुई और 1 की मौत 3 की हालत गंभीर हो गई। अब सवाल ये है कि क्या हम लोग तरबूज गलत समय या तरीके से खाते हैं, जिससे गंभीर समस्या हो सकती है। क्या तरबूज नहीं खाना चाहिए? अगर आप भी इन सभी सवालों से घिर चुके हैं, तो हम आपको आज तरबूज खाने का सही तरीका और इसे खाने के दौरान किन गलतियों से बचना है, उनके बारे में बताएंगे। डॉक्टर विनोद शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया है।

तरबूज में क्या पाया जाता है तरबूज में विटामिन A, C, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लाइकोपीन (Lycopene) जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह कम कैलोरी वाला फल है, जिसमें सिट्रुलिन (Citrulline) नामक अमीनो एसिड भी होता है। इसे खाने से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है और दिमाग भी ठंडा रहता है। तरबूज में 90 परसेंट तक पानी होता है।

तरबूज खाने के दौरान 3 गलतियां डॉक्टर विनोद का कहना है कि अक्सर लोग तरबूज खाने के दौरान 3 गलतियां करते हैं, जिससे पेट दर्द, ऐंठन, दस्त, उल्टी की समस्या हो सकती है। कहीं आप भी ये 3 गलतियां तो नहीं कर रहे हैं।

1- रात में तरबूज रात में तरबूज कतई न खाएं। तरबूज में पानी होता है लेकिन ये भारी फल माना जाता है, जो हजम होने में थोड़ा समय लेता है। अगर आप इसे रात के खाने के बाद खाते हैं या फिर पहले खा लेते हैं, तो ये पचेगा नहीं। जब पाचन सही से नहीं होगा, तो उल्टी-दस्त की समस्या होगी।

2- पानी न पिएं तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे। तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन क्रिया धीमी हो सकती है और पेट में एसिडिटी, ब्लोटिंग या ऐंठन की समस्या हो सकती है। तरबूज में खूब पानी होती है और ऊपर से पीने से हाजमा खराब होगा।

3- हैवी खाना तरबूज खाने से पहले या बाद में चिकन-मटन या अन्य मसालेदार खाना खा रहे हैं, तो भी आप गलत कर रहे हैं। तरबूज धीरे-धीरे हजम होता है और ऐसे में नॉन-वेज खाना सेहत पर भारी पड़ सकता है। छत्तीसगढ़-मुंबई वाले केसेस में यही हुआ है।

खाने का सही तरीका क्या है तरबूज खाने का सही तरीका है कि आप इसे दोपहर में खाएं। सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं लेकिन खाली पेट बिल्कुल न खाएं। कुछ खाने के थोड़ी देर बाद ही तरबूज खाना सही रहेगा। इसे खाने के बाद करीब आधे घंटे तक पानी न पिएं। ज्यादा तरबूज खाना भी नुकसानदायक है। 2-3 स्लाइस तरबूज खा सकते हैं और डायबिटीज के मरीज कम ही खाएं। लंबे समय से कटा रखा तरबूज खाने से बचें। कोशिश करें कि तुरंत काटें और खाकर खत्म करें।