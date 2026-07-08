तेज बुखार और शरीर पर दाने हो सकते हैं चिकनपॉक्स के शुरुआती लक्षण, जानें बचाव के आसान तरीके
बच्चों से बड़ों तक को चिकनपॉक्स हो सकता है और इसकी शुरुआत तेज बुखार से होती है। बुखार होने पर लोग इसे वायरल समझ लेते हैं लेकिन कई बार ये चिकनपॉक्स के शुरुआती संकेत होते हैं। चलिए आपको इसके खास लक्षण बताते हैं।
गर्मी-बरसात का मौसम कई बीमारियां लेकर आता है और उसी में से एक है चिकनपॉक्स। इन दिनों बच्चों से लेकर बड़ों तक को चिकनपॉक्स हो रहा है और इसके लक्षण ऐसे हैं कि लोग शुरू में समझ नहीं पाते हैं। इसमें तेज बुखार आ जाता है और फिर शरीर में छोटे-छोटे लाल दाने निकल आते हैं। बच्चों के लिए चिकनपॉक्स ज्यादा तकलीफदेह होती है, इसमें शरीर में दर्द, भूख की कमी, कमजोरी भी लगने लगती है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा सावधान रहिए। बुखार होने पर उसे सिर्फ वायरल न समझें बल्कि कुछ लक्षणों पर गौर करें। चलिए आपको चिकनपॉक्स के शुरुआती लक्षण और बचाव के तरीके बताते हैं।
चिकनपॉक्स को धर्म से जोड़ा गया
पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सौरभ राठी का कहना है कि कई जगहों पर चिकनपॉक्स को धर्म से जोड़कर देखा जाता है और ऐसा होने पर कहते हैं कि माता आई है। ऐसे में लोग खुद ही कई जतन करने लगते हैं और डॉक्टर के पास नहीं आते। अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो इसे 3-4 दिन में ठीक किया जा सकता है, ऐसे इसे सही होने में करीब 7-8 दिन लग जाते हैं।
तेज बुखार से होती है शुरुआत
चिकनपॉक्स की शुरुआत तेज बुखार के साथ होती है। शरीर में करीब 100.4°F से 102.2°F तक का बुखार चढ़ता है, जो बढ़ भी सकता है। अक्सर लोग इसे वायरल फीवर समझ लेते हैं और कई केसेस में दाने होने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। चिकनपॉक्स शरीर पर तेजी से फैलते हैं।
कुछ लक्षण और भी हैं
- चकत्ते वाले छाले- जो लाल या भूरे रंग के होते हैं।
- चेहरे, छाती, पीठ और खोपड़ी से होती है शुरुआत।
- ज्यादा होने पर मुंह के अंदर, पलकों पर भी दाने निकल सकते हैं।
- गले में खराश
- शरीर में तेज दर्द-ऐंठन
चिकनपॉक्स होने पर क्या करें
डॉक्टर का कहना है कि शुरुआत में ही इलाज मिलने पर परेशानी कम हो सकती है। कई बार तेज बुखार दिमाग पर चढ़ जाता है और निमोनिया भी हो सकता है। बस ध्यान रखें कि चिकनपॉक्स के मरीज को बाकि सबसे अलग रखें। चिकनपॉक्स एक दूसरे को फैल सकता है। कुछ और भी प्वॉइंट्स हैं, जिन्हें ध्यान में रखें।
- मरीज के कपड़े अलग धोएं।
- दानों को खुजलाने की गलती न करें।
- बुखार में डिस्प्रिन न लें।
- पानी खूब पिएं
- खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सीने या सिर में तेज दर्द होने पर फौरन डॉक्टर से मिलें।
- चिकनपॉक्स ठीक हो जाने पर दानों वाली जगह पर माइल्ड लोशन लगाएं।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।