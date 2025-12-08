सुबह, दोपहर या शाम, कॉफी पीने का सही समय कब होता है? जानें इसके फायदे और नुकसान

संक्षेप: कॉफी में कैफीन की मात्रा पाई जाती है, जो शरीर के लिए फायदेमंद भी है और थोड़ी नुकसानदायक भी। अगर आप कॉफी पीने का सही समय जानते हैं, तो ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कॉफी पीने का सही समय और तरीका क्या है।

कॉफी कई लोगों के दिनचर्या का अहम हिस्सा होती है, कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग खाना खाने के बाद। कॉफी पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, इसमें कैफीन होता है। इसे पीने से ऊर्जा बढ़ती है, एकाग्रता में सुधार होता है और यह टाइप 2 डायबिटीज, पार्किंसंस, कैंसर के खतरे को ये कम करती है। लेकिन क्या आप सही समय पर कॉफी पी रहे हैं? अगर आप गलत समय पर कॉफी पीते हैं, तो ये शरीर को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाएगी।

क्या पाया जाता है- कॉफी में मुख्य रूप से कैफीन होता है और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, डाइटरपीन, क्लोरोजेनिक एसिड (CGA), टैनिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं। कॉफी दिमाग और दिल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है।

पीने के फायदे- 1- कॉफी पीने से शरीर और दिमाग एक्टिव होता है। इससे बॉडी में एनर्जी बनी रहती है और काम में एकाग्रता आती है। आप किसी भी काम पर फोकस कर सकते हैं।

2- कॉफी को मेटाबॉलिज्म बूस्टर माना जाता है। इसमें ऐसे कई तत्व होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर वजन कम करने में हेल्प करते हैं।

3- कॉफी पीने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। जो लोग बिना चीनी के इसे पीते हैं, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है।

4- कॉफी में टैनिन होता है, जो कैंसर की सेल्स को बनने से रोकते हैं। इससे कैंसर का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है।

नुकसान क्या हैं- - ज्यादा कॉफी पीने से नींद नहीं आती है।

- चिंता, घबराहट, बेचैनी शरीर में होती रहती है।

- कॉफी का ज्यादा सेवन एसिडिटी बढ़ा देती है।

- कॉफी में मौजूद तत्व हड्डियों को भी कमजोर करते हैं।

किस समय पीना है सही? - सुबह उठते ही खाली पेट कॉफी बिल्कुल न पिएं, ये फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाएगी। पहले कुछ नाश्ता खाएं या फिर गुनगुना पानी पिएं। इसके बाद कॉफी पीना बेस्ट रहेगा।

- सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच कॉफी पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इस समय कोर्टिसोल स्तर कम हो जाता है और शरीर को कैफीन की जरूरत होती है।

- अगर आप वर्कआउट करते हैं, तो उससे आधे घंटे पहले कॉफी पिएं। इससे वर्कआउट करने में ताकत महसूस होगी और आप एनर्जेटिक फील करेंगे।