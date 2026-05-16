बच्चा पैदा करने की सही उम्र क्या होती है? जानें फर्टिलिटी एक्सपर्ट की राय
Best Age to Plan a Baby: आजकल करियर, लाइफस्टाइल और जिम्मेदारियों के बीच कई कपल्स इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि बच्चा प्लान करने की सही उम्र क्या है। जानिए फर्टिलिटी एक्सपर्ट इस बारे में क्या सलाह देते हैं।
आजकल कई कपल्स के मन में यह सवाल रहता है कि बच्चा प्लान करने की सही उम्र क्या होती है। पहले जहां लोग कम उम्र में परिवार शुरू कर लेते थे, वहीं अब करियर, आर्थिक जिम्मेदारियां, बदलती लाइफस्टाइल और निजी लक्ष्य की वजह से लोग माता-पिता बनने का फैसला देर से लेने लगे हैं। ऐसे में महिलाओं के मन में अक्सर यह चिंता रहती है कि बढ़ती उम्र का फर्टिलिटी और गर्भावस्था पर कितना असर पड़ सकता है।
क्या बच्चा पैदा करने की कोई 'सही उम्र' होती है?
फर्टिलिटी विशेषज्ञ अनिंदिता सिंह के अनुसार, बच्चा पैदा करने की कोई एक तय 'सही उम्र' नहीं होती। यह फैसला शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तैयारी, मेडिकल स्थिति और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सही समय वही माना जाता है जब व्यक्ति खुद को पूरी तरह तैयार महसूस करे।
20 की उम्र में फर्टिलिटी क्यों बेहतर मानी जाती है?
- डॉ. अनिंदिता के अनुसार, महिलाओं में 20s में फर्टिलिटी सबसे बेहतर मानी जाती है। इस समय अंडों की संख्या और गुणवत्ता दोनों अच्छी होती हैं।
- शरीर भी गर्भावस्था को आसानी से संभालने की स्थिति में होता है।
30 के बाद शरीर में क्या बदलाव आने लगते हैं?
- डॉक्टरों के अनुसार, 30 की उम्र के बाद महिलाओं की फर्टिलिटी धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसका कारण अंडों की संख्या और गुणवत्ता में बदलाव माना जाता है। 35 की उम्र के बाद यह बदलाव ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं।
- कुछ महिलाओं को गर्भधारण में ज्यादा समय लग सकता है और मेडिकल सहायता की जरूरत भी पड़ सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि इस उम्र में स्वस्थ प्रेग्नेंसी संभव नहीं है।
क्या 30–40 की उम्र में स्वस्थ गर्भावस्था संभव है?
आजकल कई महिलाएं 30 से 40 की उम्र के बीच स्वस्थ तरीके से मां बन रही हैं। अगर महिला की सेहत अच्छी हो, नियमित मेडिकल जांच होती रहे और सही देखभाल मिले, तो स्वस्थ प्रेग्नेंसी संभव मानी जाती है।
लाइफस्टाइल का फर्टिलिटी पर कितना असर पड़ता है?
खराब खानपान, कम नींद, ज्यादा तनाव, धूम्रपान और शराब जैसी आदतें फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। स्वस्थ जीवनशैली गर्भधारण की संभावना को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।
मानसिक तैयारी भी क्यों जरूरी मानी जाती है?
- माता-पिता बनना सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं बल्कि बड़ी भावनात्मक जिम्मेदारी भी मानी जाती है। इसलिए मानसिक रूप से तैयार होना बेहद जरूरी है।
- तनाव, रिश्तों की स्थिति और भावनात्मक संतुलन भी परिवार शुरू करने के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं।
बच्चा प्लान करने से पहले डॉक्टर से कब मिलना चाहिए?
अगर लंबे समय से गर्भधारण नहीं हो रहा हो, उम्र 35 से ज्यादा हो या पीरियड्स अनियमित हों, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी माना जाता है। समय पर जांच और सही सलाह कई समस्याओं को समझने और उनका इलाज शुरू करने में मदद कर सकती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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