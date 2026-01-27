स्टेम सेल थेरेपी ने दी अभय देओल को नई जिंदगी, बिना सर्जरी हुआ साइटिका का इलाज

संक्षेप: Stem Cell Therapy Benefits : अभय देओल ने अपनी इस पोस्ट में फैंस को बताया कि साइटिका की वजह से वो घुटनों और स्लिप डिस्क के दर्द से बेहद परेशान रहे। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी से उन्हें अपने दर्द में काफी राहत मिली है।

बॉलीवुड एक्टर अभय देओल आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं। लेकिन हाल ही में उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने उनके फैंस को उनकी सेहत से जुड़ी अहम जानकारी दी। अभय देओल ने अपनी इस पोस्ट में फैंस को बताया कि साइटिका की वजह से वो घुटनों और स्लिप डिस्क के दर्द से बेहद परेशान रहे। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी से उन्हें अपने दर्द में काफी राहत मिली है। अभय की इस पोस्ट को पढ़ने के बाद उनके फैंस स्टेम सेल थेरेपी और उससे मिलने वाले फायदों के बारे में जरूर जानना चाहते होंगे। जिसके लिए हमने बात की फोर्टिस (गुड़गांव) के हेमेटोलॉजी, हेमेटो ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट (BMT) डॉ. राहुल भार्गव से।

क्या होती है स्टेम सेल थेरेपी ? स्टेम सेल थेरेपी एक प्रकार का चिकित्सा उपचार है, जिसमें स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है। स्टेम सेल्स विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें कई अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने और खुद को दोबारा पैदा करने की क्षमता होती है। इस थेरेपी का उद्देश्य केवल लक्षणों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना, उन्हें बदलना या पुनर्जीवित करना होता है।

कहां से मिलती हैं स्टेम सेल्स ? स्टेम सेल्स को अस्थि मज्जा (बोन मैरो), वसा ऊतक (फैट टिश्यू) या गर्भनाल रक्त (अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड) जैसे स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। चिकित्सा प्रक्रिया में इन कोशिकाओं को एकत्र किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर चोट या बीमारी के प्रभावित हिस्से में पहुंचाया जाता है। वहां ये कोशिकाएं या तो आवश्यक कोशिकाओं में बदलकर या ऐसे तत्व छोड़कर उपचार में मदद करती हैं, जो शरीर की अपनी मरम्मत प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी रिजनरेटिव मेडिसिन (पुनर्योजी चिकित्सा) नामक तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र का हिस्सा है।

डॉ. राहुल भार्गव कहते हैं कि कुछ स्थितियों में यह थेरेपी पहले से स्थापित है, जैसे रक्त संबंधी रोगों के लिए हेमाटोपोएटिक (बोन मैरो) ट्रांसप्लांट। वहीं, ऑर्थोपेडिक्स, ऑटोइम्यून रोगों, रीढ़ की चोटों, हृदय रोगों और अन्य स्थितियों में इसके व्यापक उपयोग पर लगातार शोध जारी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसके सभी उपयोग अभी पूरी तरह सिद्ध या नियमित चिकित्सा उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं हैं, इसलिए निरंतर वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है।

स्टेम सेल थेरेपी के फायदे 1. बेहतर ऊतक पुनर्जीवन (टिश्यू रिजनरेशन) स्टेम सेल्स विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो सकती हैं, जिससे कार्टिलेज, हड्डी, टेंडन या स्पाइनल डिस्क जैसे क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और पुनर्जीवन में मदद मिलती है, और शरीर की कार्यक्षमता अच्छी होती है।

2. दर्द और सूजन में कमी स्टेम सेल्स सूजन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे पुरानी सूजन और उससे जुड़े दर्द में कमी आती है, खासकर गठिया (आर्थराइटिस) या टेंडन से जुड़ी समस्याओं में ये थेरेपी फायदा पहुंचाती है।

3. असुविधा में कमी अधिकांश स्टेम सेल उपचार इंजेक्शन के माध्यम से किए जाते हैं, जिससे बड़ी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। इससे रिकवरी समय कम होता है, जटिलताओं की संभावना घटती है और असुविधा भी कम होती है।

4. जल्दी रिकवरी स्टेम सेल्स शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया को सक्रिय करती हैं, जिससे मरीजों में जल्दी सुधार और बेहतर कार्यात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और वे जल्द अपनी दैनिक गतिविधियों में लौट सकते हैं।

5. इम्यून रिजेक्शन का जोखिम कम जब मरीज की अपनी स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है (ऑटोलॉगस थेरेपी), तो इम्यून सिस्टम द्वारा उन्हें अस्वीकार किए जाने या गंभीर साइड इफेक्ट्स का खतरा कम होता है।

6. बेहतर कार्यक्षमता और गतिशीलता ऊतकों की मरम्मत को बढ़ावा देकर स्टेम सेल थेरेपी जोड़ों की कार्यक्षमता, मूवमेंट और गति की सीमा को बेहतर बना सकती है, जिससे शारीरिक गतिविधियां अधिक आरामदायक हो जाती हैं।

7. सर्जरी की आवश्यकता में कमी कुछ मामलों में सफल रिजनरेटिव परिणाम सर्जरी की जरूरत को कम या टाल सकते हैं, खासकर तब जब सर्जरी में अधिक जोखिम हो।