Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थwhat is secondhand smoking which cause heart attack in non-smokers cardiologist reveals
सिगरेट न पीने वाले को भी रहता है हार्ट अटैक का खतरा, कार्डियोलॉजिस्ट बोले- सेकेंड हैंड स्मोकिंग ले सकती है जान

सिगरेट न पीने वाले को भी रहता है हार्ट अटैक का खतरा, कार्डियोलॉजिस्ट बोले- सेकेंड हैंड स्मोकिंग ले सकती है जान

संक्षेप:

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिगरेट न पीने वालों को भी हार्ट अटैक का खतरा रहता है। आजकल सेकेंड हैंड स्मोकिंग के कारण दिल से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं, इसके बारे में कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया।

Dec 10, 2025 01:49 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
हार्ट अटैक का खतरा इस कदर लोगों में बढ़ चुका है कि आजकल कुछ भी अनहेल्दी खाना आपकी जान ले सकता है। ऐसे में जो लोग सिगरेट या फिर शराब पीते हैं, उनका दिल तो हर दिन कमजोर होता रहता है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। अमेरिका में हुई एक रिसर्च के मुताबिक, जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं उन्हें भी हार्ट अटैक का बड़ा खतरा रहता है। इस चीज को सेकेंड हैंड स्मोकिंग का नाम दिया गया है। इस बारे में दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉ अजीत जैन ने बताया कि सिगरेट हार्ट के लिए काफी बुरी है। चलिए बताते हैं उन्होंने और क्या कहा।

क्या है सेकेंड हैंड स्मोकिंग

डॉक्टर के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं लेकिन उसके पास खड़े हैं। ऐसे में सिगरेट वाला धुआं आप भी सांस से अंदर की ओर खींच रहे हैं। सिगरेट का धुआं आपके लंग्स और हार्ट के लिए बुरा है। इस अवस्था को ही सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहा जा रहा है। बिना स्मोकिंग के ही आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है।

क्या हैं साइड इफेक्ट्स

ब्लॉक हार्ट आर्टरीज- सिगरेट का धुआं इतना खतरनाक होता है कि ये फेफड़ों के माध्यम से अंदर आता है और सीधा हार्ट आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है। आर्टरीज ब्लॉक होने पर दिल तक जाने का वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है और फिर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

गाढ़ा खून- सिगरेट का धुआं खून भी गाढ़ा कर देता है, ऐसे में ब्लड वेसेल्ट में खून के थक्के जमने लगते हैं। हार्ट तक जब गाढ़ा खून पहुंचने में परेशानी होती है, तो ये धड़कना कम करने लगता है। हार्ट बीट कम होने से जान जा सकती है।

ऑक्सीजन की कमी- सिगरेट के धुएं के कारण आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है। ऐसे में सांस संबंधी समस्याएं होती हैं और हार्ट ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है।

बैड कोलेस्ट्रॉल- स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन इसका धुआं कही से आपके शरीर में पहुंच रहा है, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।

कैसे बचें- सिगरेट पीने वालों से आप दूरी बनाकर रखें या फिर मास्क लगाएं। लंबे समय तक सिगरेट का धुआं सूंघने पर आप भी गंभीर बीमारियों या हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं।

