स्कूली बच्चों में तैजी से फैल रही हैंड फुट माउथ डिजीज, जानें लक्षण, कारण और बचाव

आजकल दिल्ली-एनसीआर के स्कूली बच्चों में हैंड-फुट-माउथ डिजीज (HFMD) नाम का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस संक्रमण से पीड़ित बच्चों के मुंह के अंदर दर्द भरे छोटे-छोटे छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कुछ भी निगलने और बोलने में परेशानी होने लगती है। बता दें, हैंड-फुट-माउथ डिजीज कॉक्ससैकीवायरस (Coxsackievirus) जैसे एंटरोवायरस के कारण होता है, जो बिना धुले हाथों, लार, या मल के सीधे संपर्क से फैलता है।

क्या है हैंड-फुट-माउथ डिजीज (HFMD) हैंड फुट माउथ डिजीज (HFMD) एक वायरल संक्रमण है जो छोटे बच्चों के हाथों, पैरों और मुंह में दर्दनाक लाल फफोले पैदा करता है। यह संक्रमण ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। HFMD वायरस संक्रमित बच्चे की लार, नाक स्राव, मल या फफोलों के साथ दूषित सतहों, खिलौने, कपड़े या बर्तनों के संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि कभी-कभी बड़े बच्चे और वयस्क भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।

हैंड-फुट-माउथ डिजीज के लक्षण हैंड-फुट-माउथ डिजीज के लक्षण 3-6 दिन बाद नजर आते हैं। जिसमें बुखार, मुंह में छाले और हाथ-पैरों पर दाने शामिल होते हैं, जो सामान्य तौर पर 7-10 दिन में ठीक हो जाते हैं। बता दें, इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, लेकिन बुखार कम करने और छालों से राहत के लिए घरेलू देखभाल की जा सकती है। संक्रमण की वजह से बच्चों की भूख कम हो जाती है और वे चिड़चिड़े होने लगते हैं। बीमारी के लक्षण बढ़ जाने पर मुंह के अंदर दर्दभरे छोटे-छोटे छाले होने लगते हैं, जिससे बच्चे के लिए भोजन निगलने और बोलने में परेशानी होती है।

हैंड-फुट-माउथ डिजीज का कारण हैंड-फुट-माउथ डिजीज कॉक्ससैकीवायरस (Coxsackievirus) जैसे एंटरोवायरस के कारण होती है और बिना धुले हाथों, लार, या मल के सीधे संपर्क से फैलती है। यह संक्रमण कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों में गंभीर रूप भी ले सकता है।