खाने वाली कपूर के बारे में सुना है कभी? जान लें कैसे बनकर होती है तैयार

संक्षेप: What is Edible Camphor: पूजा में कपूर का इस्तेमाल करने के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन क्या खाने वाली कपूर के बारे में सुना है। दरअसल, काफी सारी डिशेज में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। जानें खाने वाली कपूर का इस्तेमाल और बनाने का तरीका।

पूजा में कपूर का इस्तेमाल करना तो ज्यादातर लोगों को पता होगा। लेकिन क्या कभी खाने वाली कपूर के बारे में सुना है! थोड़ा अजीब लग रहा है ना लेकिन ये सच है। इंडिया के कपूर का इस्तेमाल केवल हिंदूओं में पूजा-पाठ और हवन में ही नहीं किया जाता बल्कि इस खाने के भी काम में लिया जाता है। वैसे बता दें कि कपूर में औषधीय प्रॉपर्टीज होती हैं और इसका इस्तेमाल दवा के तौर पर होती है। साथ ही ये काफी सारी डिशेज में भी यूज होती है। तो चलिए जानें क्या होती है खाने वाली कपूर...

क्या है खाने वाली कपूर कपूर एक तरह का सॉफ्ट क्रिस्टल होता है जिसमे खास तरह की महक होती है। जो कई तरह के काम में आती है। इसकी महक का इस्तेमाल सांस से जुड़ी दवाओं के साथ ही पूजा-हवन में भी करते हैं। लेकिन यहीं महक किसी डिश को भी खास बना सकती है। साउथ इंडिया की कई सारी डिशेज में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। केवल इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया की और भी कंट्रीज में कपूर का इस्तेमाल खास तरह की डिशेज में किया जाता है।

खाने वाली कपूर का क्या है काम किसी भी डिश में कपूर डालने के दो मकसद होते हैं। पहला तो इसकी खास महक मसालों के साथ मिलकर अलग स्वाद देती है वहीं ये कपूर प्रिजरवेटिव के तौर पर भी यूज होता है। जिससे खाना लंबे टाइम तक खराब ना हो। तो चलिए जानें खाने वाली कपूर का क्या काम होता है..

स्वाद बढ़ाने के लिए कपूर में खास तरह की महक होती है। जो इंडियन के साथ ही चाइनीज डिशेज में यूज होती है। इंडियन मिठाईयों जैसे लड्डू और बर्फी के अलावा बिरियानी और करी में चुटकीभर कपूर डाल देने से टेस्ट और महक दोनों में बदलाव दिखता है।

प्रिजरवेटिव के तौर पर कपूर की खासियत और महक की वजह से इसका इस्तेमाल खाने में प्रिजरवेटिव के तौर पर भी किया जाता है। कपूर बैक्टीरिया की ग्रोथ, फंगी को रोककर खाने की सेल्फलाइफ को बढ़ाने का काम करता है। एशियन स्वीट्स और स्नैक्स में जिसमे हाई शुगर की वजह से खराब होने का डर होता है। कपूर डाला जाता है। जिससे कि डिश खराब ना हो और उसके स्वाद पर भी किसी तरह का फर्क ना पड़े।

डाइजेशन में मदद कुछ डिशेज में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। जिससे कि ये डिश आसानी से पच जाए।

कैसे बनती है कपूर कपूर का प्रोडक्शन काफी इंटररेस्टिंग प्रोसेस है। कपूर के पेड़ होते है। ईस्ट एशिया में इसके पेड़ सिनामोमम कैम्फोरा वैराइटी के होते हैं। जहां से कपूर बनाने के लिए रा मैटेरियल को लाते हैं। कपूर बनाने के लिए किसी भी बड़े और मेच्योर पेड़ की लकड़ी की कटाई होती है।