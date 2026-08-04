सलाद से फैल रहा है जानलेवा साइक्लोस्पोरा इंफेक्शन! जानें इसके लक्षण और बचाव के तरीके
अमेरिका में इन दिनों साइक्लोस्पोरा इंफेक्शन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, यह एक आंत की बीमारी है। चलिए जानते हैं यह इंफेक्शन कैसे फैलता है और इसके लक्षण, बचाव के तरीके क्या हैं।
अगर पेट स्वस्थ रहता है, तो मन, दिल, दिमाग सब खुश रहते हैं लेकिन अगर पेट गड़बड़ हो जाए तो कुछ करने का मन नहीं करता। पेट के इंफेक्शन को हम ज्यादा गंभीर रूप से नहीं लेते हैं लेकिन कभी-कभी ये बड़ी समस्या बन सकता है। इन दिनों साइक्लोस्पोरा नाम की पेट की बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसके कारण मिशिगन में 2 मौतें भी हो चुकी हैं। साइक्लोस्पोरा पैरासाइट इंफेक्शन है, जिसका पूरा नाम साइक्लोस्पोरियासिस है। ये मामला इससे पहले भी कई बार सामने आ चुका है लेकिन अब यह जानलेवा बनता जा रहा है। इसी साल मार्च के महीने में एक्ट्रेस सबा अजाद भी इस संक्रमण का शिकार हुई थीं और उन्हें एडमिट करना पड़ा था। गैस्ट्रो डॉक्टर सौरभ सेठी ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है।
क्या है साइक्लोस्पोरा इंफेक्शन?
फूड प्वाइजनिंग और साइक्लोस्पोरा दोनों ही दूषित खाने और पानी से फैलते हैं लेकिन फर्क इतना है कि फूड प्वाइजनिंग बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है। लेकिन साइक्लोस्पोरा फैलने का कारण कच्चे सलाद या पानी में मौजूद पैरासाइट होता है। यह एक तरह का आंतों का एक इन्फेक्शन है, जो साइक्लोस्पोरा कैयटेनेन्सिस (Cyclospora cayetanensis) नाम के एक बहुत छोटे पैरासाइट से फैलता है।
शरीर में कैसे पहुंच सकता है ये पैरासाइट
यह पैरासाइट कच्चे सलाद लेट्यूस या अन्य पत्तेदार सब्जियों, जिन्हें सही से धोना न गया हो, गंदा पानी पीने या फिर स्वीमिंग पूल का पानी निगलने के कारण शरीर में घुस सकता है। गंदे पानी और कच्चे फल-सब्जियों में अक्सर ये पैरासाइट मौजूद होते हैं, जिन्हें धोकर साफ करना जरूरी है। यह पैरासाइट सीधा आंत में इंफेक्शन पैदा कर देते हैं।
साइक्लोस्पोरा इंफेक्शन के खास लक्षण
-बार-बार पानी जैसे दस्त
-पेट में ऐंठन और दर्द
-मतली (जी मिचलाना)
-उल्टी
-भूख कम लगना
-गैस और पेट फूलना
-हल्का बुखार
-थकान और कमजोरी
-वजन कम होना
-शरीर में पानी की कमी
इंफेक्शन होने के हफ्ते भर बाद ही ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको कोई भी लक्षण दिखें, तो उसे साधारण समझकर नजरअंदाज न करें। साइक्लोस्पोरा इंफेक्शन का पता PCR टेस्ट से किया जाता है। बीमारी की पहचान होने पर इलाज आसानी से हो सकता है।
साइक्लोस्पोरा से बचने के लिए क्या करें
फल-सब्जियों को सिर्फ धोना ही काफी नहीं होता। कई बार अच्छी तरह धोने के बाद भी पैरासाइट पत्तेदार सब्जियों पर मौजूद रह सकते हैं और खाने के साथ शरीर में पहुंच सकते हैं। इंफेक्शन के खतरे को कम करने के लिए खाने को कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस तक अच्छी तरह पकाकर खाएं। यदि आप लेट्यूस या अन्य पत्तेदार सब्जियां सलाद के रूप में खाते हैं, तो ज्यादा सावधानी बरतें। सबसे बाहरी कुछ पत्तों को हटाकर फेंक दें और बाकी पत्तों को बहते पानी में अच्छी तरह धोने के बाद ही इस्तेमाल करें।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू