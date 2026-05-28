Cervical Cancer: क्या होता है सर्वाइकल कैंसर? ऑन्कोलॉजिस्ट से जानें शुरुआती लक्षण और HPV वैक्सीन की अहमियत

सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे गंभीर कैंसर है, जिससे हर साल लाखों महिलाएं अपनी जान गंवा रही हैं। आज हम आपको इससे जुड़े लक्षण, बचाव और इसके लिए लगाई जा रही HPV वैक्सीन के बारे में बताएंगे।

What Is Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला एक गंभीर कैंसर है, जो गर्भाशय के निचले हिस्से यानी सर्विक्स (Cervix) में होता है। यह कैंसर धीरे-धीरे बढ़ता है और शुरुआत में इसके लक्षण साफ नजर नहीं आते हैं। जो दिखते भी हैं, उन्हें महिलाएं नजरअदांज कर देती हैं। AIIMS की गायनेकॉलोजिक ऑन्‍कोलॉजी डॉ. नीरजा भाटला के मुताबिक, ज्यादातर मामलों में इसका मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) संक्रमण होता है। HPV एक आम वायरस है, जो असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैल सकता है। इस गंभीर कैंसर की रोकथाम के लिए HPV वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। चलिए आपको इस कैंसर के शुरुआती लक्षण और वैक्सीन के फायदों के बारे में बताते हैं।

क्या होते हैं शुरुआती लक्षण डॉक्टर नीरजा का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि महिलाएं इस पर ध्यान ही नहीं देती हैं। ज्यादातर महिलाएं इसे नॉर्मल पेट-कमर दर्द या फिर पीरियड्स समझने की गलती करती हैं। यही कारण है कि ये कैंसर बढ़ता रहता है और फिर जान जोखिम में डाल देता है। चलिए इसके खास लक्षण बताते हैं-

-पीरियड्स के बीच अचानक ब्लीडिंग होना

-संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग आना

-मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना

-सफेद पानी या बदबूदार डिस्चार्ज

-पेल्विक एरिया या पेट के निचले हिस्से में दर्द

-लगातार कमर दर्द रहना

-बहुत ज्यादा थकान महसूस होना

-पेशाब करते समय दर्द या जलन

-अचानक वजन कम होना

जान का खतरा हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सर्वाइकल कैंसर शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए, तो महिला की जान बच सकती है। लंबे समय तक लक्षणों को नजरअंदाज करने पर यह कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है, जिससे जान का खतरा भी बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट्स के अनुसार, हर साल लाखों महिलाएं इस कैंसर से अपनी जान गंवाती हैं। अगर आपको कोई भी लक्षण दिखता है, तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं।

HPV वैक्सीन क्या है और इसके फायदे HPV एक ऐसी वैक्सीन है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाव करने में मदद करती है। यही वायरस सर्वाइकल कैंसर के सबसे बड़े कारणों में से एक माना जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक, HPV संक्रमण लंबे समय तक शरीर में रहने पर सर्विक्स की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कैंसर का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, HPV वैक्सीन शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है, ताकि वायरस से सुरक्षा मिल सके। यह वैक्सीन HPV से जुड़ी अन्य बीमारियों से बचाव में भी मदद कर सकती है। डॉक्टर आमतौर पर 9 से 14 साल की उम्र में यह वैक्सीन लगवाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस उम्र में इसका असर ज्यादा बेहतर माना जाता है। साथ ही यौन संबंध बनाने से पहले ही लगवाने पर ये वैक्सीन ज्यादा असर करेगी। ये वायरस अनसेफ सेक्स से ज्यादा फैलता है।

बचाव कैसे करें? सर्वाइकल कैंसर से बचाव करने के लिए आप सही समय पर वैक्सीन लगवाएं और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं। इसके अलावा अनसेफ सेक्स, स्मोकिंग, शराब से बचें। शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों को नजरअंदाज न करें। इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए हेल्दी डाइट लें। हर ब्लीडिंग को पीरियड्स समझकर इग्नोर न करें। अगर समय रहते पता चल जाता है को सर्वाइकल कैंसर को कीमो और रेडिएशन थेरेपी से ठीक किया जा सकता है।

वैक्सीन 8 कैंसरों से बचाएगी HPV वैक्सीन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से ही बचाव नहीं करेगी बल्कि ये अन्य 8 तरह के कैंसरों से भी शरीर को बचाने में मददगार है। अभी ये सिर्फ लड़कियों को लगाई जा रही है लेकिन जल्द ही इसे पुरुषों और महिलाओं को भी लगाया जाएगा। चलिए जानते हैं किन कैंसर से करेगी बचाव-

सर्वाइकल कैंसर (बच्‍चेदानी के मुंह का कैंसर)

अनल कैंसर (गुदा या मलाशय का कैंसर)

वल्‍वा कैंसर (जननांग की बाहरी सतह का कैंसर)

वैजिनल कैंसर (योनि का कैंसर)

पेनाइल कैंसर (पुरुषों के लिंग में कैंसर)

ओरल कैविटी कैंसर (मुंह का कैंसर)

ऑरोफरींजियल कैंसर (गले का कैंसर)