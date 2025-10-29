वजन कम करने के लिए क्या है 30-30-30 फॉर्मूला, एक्ट्रेसेस कर रही फॉलो

संक्षेप: वजन कम करने के लिए लोग काफी कुछ करते हैं, जिम से लेकर डायटिंग तक। लेकिन मोटापा और पेट की चर्बी जल्दी नहीं जाती। अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं, तो 30-30-30 का फॉर्मूला फॉलो करके देखें।

जंक से लेकर प्रोसेस्ड फूड तक और खराब लाइफस्टाइल के कारण आजकल हर कोई मोटापे से परेशान है। मोटापा न सिर्फ उठने-बैठने में तकलीफ देता है बल्कि इससे शरीर कई बड़ी बीमारियों से भी घिर जाता है। अगर आप भी जिम में पसीना बहाकर और डायटिंग करके थक चुके हैं। तो अब सेलेब्स का 30-30-30 वाला फॉर्मूला फॉलो करके देखें। इस फॉर्मूला की मदद से कई बॉलीवुड हसीनाएं खुद को फिट रखती है।

क्या है ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला सिंपल और स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें कुछ खास चीजों पर फोकस किया जाता है। अगर आप डेली रूटीन में इन चीजों को अपनाते हैं, तो इससे वजन पर असर होता है और सेहत के लिए ये फायदेमंद होता है।

स्टेप 1- सबसे पहले आपको सुबह उठने के बाद 30 मिनट के अंदर ही 30 ग्राम प्रोटीन खाना है और फिर 30 मिनट तक लो इंटेसिटी वाली एक्सरसाइज करनी होगी।

एक्सरसाइज- आपको 30 मिनट की एक्सरसाइज में वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग या हल्की कार्डियो करनी होगी। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और चुस्त भी। सुबह वाली एक्सरसाइज पूरा दिन शरीर को एक्टिव रखने में हेल्प करती है।

अन्य फायदे- मेटाबॉलिज्म- सुबह एक्टिव होकर एक्सरसाइज करने और प्रोटीन इनटेक से शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। ऐसे में शरीर में एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल खत्म हो जायेगा। मोटापा या चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगेगी।

मसल्स- रोजाना 30 ग्राम प्रोटीन लेने से आपकी मसल्स के साथ हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। इससे शरीर टोन्ड और फिट होता है। कई सेलेब्स इस रूल को फॉलो करते हैं।

बॉडी एनर्जी- रोजाना इस नियम को फॉलो करने से शरीर में फूर्ती बनी रहती है। इससे थकावट या कमजोरी नहीं लगती है।

वजन होगा कम- 30-30-30 वाले नियम से आपका वजन काफी जल्दी कम होगा। इससे निकली हुई तोंद भी कम हो जाती है। वर्किंग लोग भी इसे आसानी से कर सकते हैं।