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बारिश के दिनों में बार-बार बीमार हो रहा बच्चा तो इन 7 बातों का रखें ध्यान

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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Kids Health Precautions During Rainy Season: बारिश के दिनों में ह्यूटिडी बढ़ती है और चारों तरफ बैक्टीरिया और जर्म्स फैले रहते हैं। इन सबका अटैक बच्चों पर सबसे पहले होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोरी होती है। बच्चों को बारिश में बीमार होने से बचाना है तो ये 7 बातों का रखें ध्यान।

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बारिश में बच्चों को बीमार होने से कैसे बचाएं

बारिश का सीजन आते ही बच्चों को बार-बार सर्दी-जुकाम की समस्या परेशान करने लगती है। बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और बारिश, धूप पल-पल बदलते मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। 2022 की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सीजन आने के साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों में सीजनल इंफेक्शन होने का रेट 20-30 प्रतिशत बढ़ जाता है। जिससे सर्दी-खांसी, टायफाइड, डायरिया, डेंगू, मलेरिया और कई बार तो बच्चों को फंगल इंफेक्शन भी हो जाता है। बच्चे को इस तरह के सीजनल बीमारियों से बचाना है तो इन 6 बातों का ध्यान रखें।

पानी अच्छी तरह से फिल्टर हो

बच्चों को पानी पिलाना है तो हमेशा उबालकर और फिल्टर करके ही पिलाएं। बचचे के स्कूल के लिए साफ बोतल में पानी भरकर दें और उसे नल के पानी को पीने से मना करें। टैप वाटर बच्चे को संक्रमित कर सकता है। भले ही पानी साफ दिख रहा लेकिन इसमे जर्म्स होते हैं। ऑरओ फिल्टर वाटर या फिर उबले पानी को ही बच्चे को पिलाएं।

बारिश में कपड़े कैसे हों

बारिश के दिनों बच्चों को घर में और बाहर जाते वक्त पूरे बाजू और पैर को ढंकने वाले कपड़े पहनाएं। साफ-सुथरे कॉटन, लिनेन जैसे हल्के फैब्रिक जो पसीने को सोख लें, उसे ही पहनाएं। बारिश के दिनों में मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है। जो बच्चे को काटकर उन्हें डेंगू-मलेरिया का शिकार बना सकते हैं।

मच्छरों पर कंट्रोल जरूरी है

बच्चों को बारिश में बीमार होने से बचाना है तो घर के आसपास सफाई रखें, जिससे मच्छर ना पनपें। घर में कूलर या गमले में पुराना पानी जमा ना होने दें। साथ ही बच्चों को मच्छरदानी में लिटाएं।

बच्चों की वैक्सीन पूरी करवाएं

छोटे बच्चे जिन्हें वैक्सीन लगनी है उन्हें जरूर कंप्लीट करवाएं। जिससे बच्चा हेपेटाइटिटस ए, फ्लू, टाइफॉइड से बच सके।

सफाई है जरूरी

बच्चे जब खेलकर घर वापस आएं तो उनके हाथ-पैर की सफाई पर खास ध्यान दें। स्कूल से आने के बाद भी हाथ जरूर धुलवाएं। बच्चों की पानी की बोतल वगैरह को अच्छी तरह से साफ रखें। छोटे बच्चों की बोतल को स्टियरलाइज करें। साथ ही खिलौने वगैरह भी हमेशा क्लीन रखें। बच्चों की पानी की बोतल इन संक्रमण को फैलाने का बड़ा कारण होती है क्योंकि इसमे खास तरह के घुमावदार ढक्कन लगे होते हैं। जिनमे कई बार फंगस लगे होते हैं जो नजर ही नहीं आते। इसलिए सिंपल प्लेन डिजाइन की पानी की बोतल दें और फैंसी बोतलों से बच्चों को दूर रखें। जिन चीजों की सफाई आसानी से हो जाए उन्हें ज्यादा यूज करने पर फोकस करें।

नींद है जरूरी

बढ़ते बच्चे जो घर से बाहर स्कूल जाते हैं, खेलते हैं उनकी नींद पूरी करवाएं। कम से कम 9 से 12 घंटे की नींद जरूरी है।

बच्चों को खिलाएं हेल्दी फूड

बच्चों के खाने में विटामिन सी रिच फूड शामिल करें, जिससे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ें और इम्यूनिटी मजबूत हो। हल्दी, अदरक और शहद बच्चों की डेली डाइट में शामिल करें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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