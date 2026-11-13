सर्दियों में बाजरा क्यों खाना चाहिए? न्यूट्रीशनिस्ट ने बताए सेहत को मिलने वाले 7 फायदे!
सर्दियों के मौसम में अगर गेहूं की जगह आप बाजरा खाना शुरू कर दें, तो सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। जानी मानी न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता पांचाल ने एक पोस्ट के जरिए ऐसे ही कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताया है। जिन्हें जानने के बाद आप भी अपनी डाइट में बाजरा जरूर शामिल करेंगे।
ठंड की शुरुआत होते ही खानपान में भी कई बदलाव किए जाते हैं। इन दिनों लोग ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं, जो शरीर को गर्माहट भी दे और पोषण भी। इन्हीं में से एक है बाजरा, जिसे रोटी, लड्डू और खिचड़ी के रूप में डाइट में शामिल किया जाता है। बाजरा फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। जानी-मानी न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता पांचाल एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि ठंड के मौसम में बाजरा शरीर को गर्म रखने और एनर्जी देने का काम करता है। साथ ही इसके कई और भी फायदे हैं। आइए जानते हैं न्यूट्रीशनिस्ट के मुताबिक अगर आप सर्दियों में डेली बाजरा खाएं तो क्या फायदे मिल सकते हैं।
सर्दियों में बाजरा खाने के फायदे क्या हैं?
- पाचन को दुरुस्त रखता है बाजरा- न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि बाजरा फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र के लिए जरूरी है। ये ब्लोटिंग को कम करता है और बाउल मूवमेंट को रेगुलर बनाने में मदद करता है, साथ ही एसिडिटी कम करने में भी सहायक है।
- शरीर को एनर्जी देता है- बाजरा आयरन और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है। ये दोनों ही ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। सर्दियों में अगर आप भी थकान और कमजोरी महसूस करते हैं, तो खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए बाजरा एक अच्छी चॉइस है।
- शरीर को गर्म रखता है बाजरा- बाजरे को गर्म तासीर वाला अनाज माना जाता है। यही वजह है कि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए बाजरा खाने की सलाह दी जाती है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी सपोर्ट करते हैं।
- ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार- न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि बाजरा एक शुगर फ्रेंडली अनाज है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो बाजरा को अपनी डेली डाइट में शामिल करना काफी फायदेमंद हो सकता है।
- थायरॉइड और हार्मोन हेल्थ को सपोर्ट करता है- बाजरे में मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व, थायरॉइड की समस्या में भी फायदेमंद हो सकते हैं। साथ ही ये ओवरऑल हार्मोन हेल्थ को सपोर्ट करने में भी मदद करता है।
- लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखता है- बाजरा में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिस वजह से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। अगर आप वजन कम कर रहे हैं, तो डाइट में बाजरा शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
- इम्यूनिटी और स्किन हेल्थ को सपोर्ट करता है- बाजरे में आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये स्किन हेल्थ को सपोर्ट करने में भी सहायक हो सकते हैं।
गेहूं की जगह खाएं बाजरे की रोटी
सर्दियों के मौसम में आप अपनी डाइट में गेहूं की रोटी की जगह बाजरे की रोटी शामिल कर सकते हैं। बाजरे की रोटी पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखती है, साथ ही शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं। आप इसे साग, दाल या दही के साथ खा सकते हैं।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
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लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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