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छोटी सी बर्फ का ये हैक हो चुका है वायरल, क्या आप जानते हैं कैसे शरीर को पहुंचा रहा फायदा?

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Viral Hack: सोशल मीडिया पर कई तरह के हैक अक्सर वायरल होते रहते हैं। जिनमे से कुछ काम के भी होते हैं। जैसे गर्दन के ऊपर बर्फ रखने वाला हैक, जिससे दावा किया जा रहा कि माइग्रेन में होने वाले सिर दर्द में भी आराम मिल सकता है। जानें बर्फ रखने पर क्या होता है…

छोटी सी बर्फ का ये हैक हो चुका है वायरल, क्या आप जानते हैं कैसे शरीर को पहुंचा रहा फायदा?

बर्फ की सिंकाई अक्सर चोट-चपेट में की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा आपके स्ट्रेस और टेंशन को भी दूर भगा सकता है। सोशल मीडिया पर ये हैक काफी वायरल हो रहा। जिसमे बताया जा रहा कि गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर अगर बर्फ को रखा जाए तो ये आपके तनाव को कम करने में मदद करती है। वैसे ये हैक आपने आजमाया या नहीं लेकिन गर्दन के पीछे अगर बर्फ के छोटे से टुकड़े को रखा जाए तो इससे कई सारे फायदे हो सकते हैं। दरअसल, इन सारी समस्याओं में आराम का कारण वेगस नर्व है। जो गर्दन के पिछले हिस्से से होकर दिमाग तक और पूरे बॉडी तक जाती है। यहां पर ठंडक या बर्फ लगाने से वो एक्टिव होती है और कई तरह की समस्याओं में आराम दिलाती है। जानें बर्फ के टुकड़े को गर्दन के पीछे रखने से क्या होगा?

तनाव कम करेगा

गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर पैरासिम्फैटिक नर्वस होती है। जब बर्फ को रखा जाता है तो ये नर्व्स एक्टिव हो जाती हैं और शरीर को स्ट्रेस कम करने का सिग्नल देती हैं। तो अगर अक्सर आपको स्ट्रेस हो जाता है तो बॉडी को रिलीफ देने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करें। छोटी सी बर्फ को लेकर उसे गर्दन के पीछे खास प्वाइंट पर रखें। तो स्ट्रेस से निकलने में राहत मिलेगी।

माइग्रेन के दर्द को कम करता है

इंटरनेट पर एक और दावा किया जा रहा कि गर्दन के पिछले हिस्से पर कुछ एक्यूप्रेशर प्वाइंट सी7 और फैन्ग्यू प्वाइंट होते हैं। जिन पर बर्फ का टुकड़ा रखने से माइग्रेन के दर्द से राहत मिलती है। सिर में तनाव की वजह से दर्द हो रहा तो गर्दन के पिछले हिस्से पर बर्फ का छोटा टुकड़ा रखने से दर्द में राहत मिलती है।

नींद भी होगी बेहतर

यहीं नहीं छोटा सा बर्फ का टुकड़ा माइंड को रिलैक्स कर सकता है। जिससे नींद भी अच्छी आती है। दरअसल, जब वेगस नर्व एक्टिव होती है तो स्ट्रेस कम होता है, तनाव भागता है और सिर का दर्द भी दूर होने लगता है। जिससे बॉडी को रिलैक्स होकर गहरी नींद लेने में मदद मिलती है।

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पेट को मिलता है आराम

गर्दन के पिछले हिस्से पर बर्फ को लगाया जाए तो इससे डाइजेशन में भी रिलीफ मिलता है और खाना पचाने के प्रोसेस में तेजी आती है। यहां के प्रेशर प्वाइंट पर बर्फ लगाने से स्पाइन को भी रिलीफ मिलता है।

नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और ना इनका समर्थन करता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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