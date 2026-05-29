सिर्फ 21 दिनों तक लाल मिर्च छोड़ने से क्या होगा? कैंसर स्पेशलिस्ट ने बताया इसकी जगह क्या खाएं!
Healthy Tips: कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग बताते हैं कि अगर आप सिर्फ 21 दिनों के लिए लाल मिर्च खाना बंद कर दें, तो आपकी बॉडी के काफी मैजिकल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसकी जगह खाने में क्या इस्तेमाल करें, इस बारे में भी हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया है।
तीखा खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। खासकर आजकल के स्नैक्स, जंक फूड और यहां तक की घर के खाने में भी भर-भर के लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत के साथ समझौता कर रहे हों? आपने हेल्थ एक्सपर्ट्स से अक्सर सुना होगा कि लाल मिर्च कम से कम खानी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भी लाल मिर्च को पेट और बाकी सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसी बारे में कैंसर स्पेशिलिट डॉ तरंग कृष्णा एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताते हैं कि लाल मिर्च को हो सके तो पूरी तरह अपनी डाइट से बाहर कर देना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप महज 21 दिनों के लिए भी लाल मिर्च खाना बंद कर दें, तो बॉडी में काफी बदलाव होने लगेंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं-
21 दिनों तक लाल मिर्च छोड़ने से क्या होगा?
डॉ तरंग कृष्णा कहते हैं कि अगर आपको तीखा खाना काफी पसंद है, तो सिर्फ 21 दिनों के लिए लाल मिर्च छोड़कर देखें। आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम में अपने आप ही पीक आनी शुरू हो जाएगी। दरअसल आजकल मार्केट में मिलने वाली ज्यादातर लाल मिर्च में कलर का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप रोज लाल मिर्च खाते हैं तो धीरे-धीरे आपका इम्यून सिस्टम और भी कमजोर होने लगता है।
क्यों नुकसान करती है लाल मिर्च?
कैंसर स्पेशिस्ट बताते हैं कि लाल मिर्च सबसे बड़ी गट इरिटेंट है। यानी ये सबसे ज्यादा आपकी गट हेल्थ को इरिटेट करती है। जिन लोगों को अक्सर एसिडिटी, सीने में जलन, पेट में जलन, अल्सर या बार-बार पेट खराब होने की समस्या बनी रहती है; उन्हें तो लाल मिर्च का सेवन बंद ही कर देना चाहिए। इसके अलावा ये ओरल म्यूकोसा को सबसे ज्यादा इरिटेट करती है। मुंह में छाले होने के पीछे का ये एक बड़ा कारण है।
फिर लाल मिर्च की जगह क्या खाना चाहिए?
डॉ तरंग सलाह देते हैं कि अगर आपको तीखा खाना पसंद ही है, तो लाल मिर्च की जगह कुछ और दूसरे विकल्प ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ताजी हरी मिर्च अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके खाने को तीखा करती हैं, लेकिन लाल मिर्च की तरह नुकसान नहीं पहुंचाती। हालांकि इन्हें भी लिमिट में ही कंज्यूम करें।
मैजिकल रिजल्ट देगा ये छोटा सा बदलाव
कैंसर स्पेशिस्ट बताते हैं कि अगर आप महज 21 दिनों के लिए ये छोटा सा बदलाव अपनी डाइट में कर लें, तो काफी मैजिकल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आपके हार्मोंस पर इसका काफी पॉजिटिव असर होगा। साथ ही आपकी गट हेल्थ और ओवरऑल लाइफस्टाइल में आपको काफी बेहतर बदलाव महसूस होगा। आप पहले से लाइट और हेल्दी फील करना शुरू कर देंगे।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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