7 दिनों तक बिना अंडरवियर के सोने से पुरुष के शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं? जानें

संक्षेप: बिना अंडरवियर के सोने से पुरुषों के शरीर पर क्या असर होता है। डिजिटल क्रिएटर अंकित गुप्ता ने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर कर बताया है। चलिए बताते हैं इस तरह से सोने से क्या फायदा होगा।

Wed, 12 Nov 2025 01:18 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
रात में सोने के दौरान लोग बिस्तर बिल्कुल कंफर्टेबल पसंद करते हैं और कई लोग बिना कपड़ों के भी सोना पसंद करते हैं। महिलाएं बिना ब्रा-पैंटी के कंफर्ट रहती हैं, तो वही पुरुष बिना अंडरवियर के सोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बिना अंडरवियर के सोने से पुरुषों के शरीर में क्या बदलाव होंगे। डिजिटल क्रिएटर अंकित गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि अगर आप लगातार 7 दिनों तक बिना अंडरवियर के सोते हैं, तो शरीर पर क्या असर होगा। उनका कहना है कि पहले दो-तीन दिन आपको अजीब लग सकता है लेकिन फिर आदत होती है। बिना अंडरवियर सोने से कई फायदे होते हैं।

फायदे

भरपूर नींद- बिना अंडरवियर के सोने से स्लीप साइकिल बेहतर होती है और भरपूर नींद आती है। ज्यादा टाइट अंडरवियर पहनने से प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग की समस्या हो सकती है।

स्किन एलर्जी- प्राइवेट पार्ट की स्किन में खुजली, जलन की समस्या खत्म हो जाती है। साथ ही फंगल इंफेक्शन का खतरा कम होता है। स्किन सांस ले सकती है।

हार्मोनल बैलेंस- बिना अंडरवियर के टेस्टिकल्स का टेंपरेचर नेचुरल रेंज में रहता है, जिससे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता है। इससे शरीर में गर्मी नहीं बनती।

वजन कम होगा- रिसर्च में पाया गया है कि बिना कपड़ों के सोने से वजन कंट्रोल में रहता है। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जो वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है।

स्पर्म काउंट- डॉक्टर के मुताबिक पुरुष जब बिना अंडरवियर के सोते हैं, तो उनके प्राइवेट पार्ट को रिलैक्स फील होता है। इससे स्पर्म काउंट बढ़ता है और फर्टिलिटी की क्षमता भी बढ़ती है।

स्ट्रेस फ्री- जब बिना अंडरवियर के सोते हैं, तो शरीर अच्छे से रिलैक्स रहता है। इससे मन शांत और दिमाग स्ट्रेस फ्री रहता है। इससे आपको नींद अच्छी आएगी।

दिल रहेगा मस्त- इस तरह सोने से आप डायबिटीज, हार्ट डिसीज और हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं को भी शरीर से दूर रख सकते हैं। इससे हार्ट हेल्दी और हैप्पी रहता है।

