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फ्रीजर में गूंथा हुआ आटा रखने से क्या होता है? जानें कितने घंटे बाद बनी रोटी खाना सेहत के लिए है सुरक्षित

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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फ्रिज या फिर फ्रीजर में लोग अक्सर खाने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए स्टोर कर देते हैं। इसी में से एक है गूंथा हुआ आटा, जिसे महिलाएं फ्रीजर में भी रख देती हैं, जिससे ये खराब न हो और समय बचे। क्या वाकई फ्रीजर में रखा आटा खाना सुरक्षित होता है, चलिए आपको बताते हैं।

फ्रीजर में गूंथा हुआ आटा रखने से क्या होता है? जानें कितने घंटे बाद बनी रोटी खाना सेहत के लिए है सुरक्षित

गूंथा हुआ आटा अक्सर हम लोग फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख देते हैं, जिससे वह गर्मियों में खराब न हो और हमारा समय बच जाए। कई लोग आटे को लंबे समय तक बचाकर रखने के लिए फ्रीजर में भी स्टोर कर देते हैं, जिससे उसके ऊपर बर्फ की परत जम जाती है। रोटी बनाने से कुछ घंटे पहले इस आटे को बाहर निकालना पड़ता है, जिससे ये मुलायम हो सके। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्रिज में आटा रखने से ये खाने के लिए सही नहीं होता लेकिन क्या फ्रीजर में स्टोर किया हुआ आटा खाना सेहत के लिए सुरक्षित है? फ्रीजर में रखा गूंथा हुआ आटा किसे घंटों तक सही रहता है और इसकी रोटी खाने से क्या होगा? चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं।

फ्रीजर में कौन सी गैस होती है?

फ्रीजर में CFC (फ्रेयॉन), R-134a (हाइड्रोफ्लोरोकार्बन) और R-600a (आइसोब्यूटेन) जैसी गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बर्फ जमे और ठंडक बनी रहे। कुछ फ्रीजर में अमोनिया गैस का यूज भी होता है, जो सिर्फ बर्फ के लिए बेहतर मानी जाती है।

गूंथा आटा रखने से क्या होगा

अगर आप फ्रिज के बजाय फ्रिजर में गूंथा हुआ आटा रखती हैं, तो इन गैसों का प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। अगर किसी कटी हुई सब्जी या फिर फ्रोजन फूड को स्टोर कर रहे हैं, तो उसे जिप लॉक पैकेट में रखना सही माना जाता है। आटा कटोरे या फिर टिफिन में रखा जाता है, जिसमें फ्रीजर की गैस आसानी से जा सकती है। इसलिए उस पर फर्क पड़ता है, चलिए बताते हैं फ्रीजर में गूंथा आटा रखने से क्या होगा?

- बैक्टीरिया और फंगस का खतरा

अगर आप फ्रीजर में ज्यादा देर तक गूंथा हुआ आटा रख रही हैं, तो उसमें बैक्टीरिया या फंगस होने का खतरा होता है। अगर आप आटे को सिर्फ 3-4 घंटे के लिए रख रही हैं, तो ये खाने के लिए सही होता है।

- पोषक तत्वों की कमी

गूंथे हुए आटे को फ्रीजर में रखने से उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। साथ ही मौजूद स्टार्च शुगर में बदलने लगता है, जो सेहत के लिए बुरा हो सकता है। अगर आप मल्टीग्रेन या फिर गेहूं का आटा खाते हैं, तो दोनों में जो भी तत्व होते हैं, वह बाद में नहीं रहते।

- स्वाद-रंग का बदलना

फ्रीजर में लंबे समय तक रखा हुआ आटा अगर आप बाद में देखेंगे तो उसका रंग और स्वाद दोनों ही बदल चुका होगा। इससे आपकी रोटियां सख्त या फिर काली बनेंगी। ताजा आटा हमेशा सफेद दिखता है।

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कितने घंटे तक रहता है सुरक्षित?

फ्रिज में रखती हैं, तो 6-7 घंटे तक गूंथा हुआ आटा रखना सुरक्षित होता लेकिन फ्रीजर में रख रही हैं, तो 9-10 घंटे तक खाना सेफ हो सकता है। इससे ज्यादा रखकर खाने से आपके पेट में गैस, सीने में जलन, कब्ज की समस्या हो सकती है। साथ ही आटे से सेहत को कोई फायदा नहीं मिलेगा।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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