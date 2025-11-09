क्या आप भी खा लेते हैं हरा आलू? न्यूट्रिशनिस्ट ने चेताया सेहत के लिए है खतरनाक
संक्षेप: आलू हर कोई खाना पसंद करता है लेकिन अगर आप गलती से हरा आलू खरीद लाए हैं, तो इसे न खाएं। न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन ने हरा आलू खाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है। चलिए बताते हैं इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है और ये क्या नुकसान पहुंचाता है।
आलू खरीदते समय हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं और दुकानदार हरे आलू भी तौल देते हैं। कई लोग हरे आलू को फेंक देते हैं, तो कुछ इसे बनाकर खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हरा आलू खाने से सेहत को क्या नुकसान होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन ने हरे आलू को खाने को लेकर कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि कैसे हरा आलू आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में अगर आप गलती से हरा आलू खरीद लेते हैं, तो क्या करना चाहिए।
क्यों होता है आलू हरा
आलू हरा तब हो जाता है, जब इसमें ग्लाइकोलकोलॉएड नामक कम्पाउंड जिसे सोलानिन कहते हैं, वो इसमें ज्यादा होता है। आमतौर पर ये कंपाउंड टॉक्सिक होता है और सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसे खाने से मतली, उल्टी, चक्कर आना, पेट में दर्द, डायरिया की समस्या हो सकती है। ज्यादा हरा आलू खाने से शरीर में सोलानिन की मात्रा अधिक पहुंच सकती है, इससे कैंसर का खतरा भी रहता है।
क्या करें
हरे आलू का स्वाद भी कड़वा होता है, ऐसे में इन आलुओं की सब्जी बनाने से उसमें भी कड़वाहट आ जाएगी। आलू अगर पूरी तरह से हरा है, तो उसे फेंक दें। लेकिन अगर कुछ हिस्सा ही हरा है तो उसे काटकर निकाल दें। आलू खरीदते समय देख लें कि कही वो हरा तो नहीं है। घर पर इन्हें हमेशा ठंडी जगह पर स्टोर करें। पन्नी या गर्म जगह पर में न रखें, इससे ये काले या हरे हो जाएंगे। कुछ लोग आलू को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ये तरीका भी आप अपना सकते हैं।
फायदेमंद
आलू में पोटैशियम, विटामिन सी, बी6, के, फाइबर, नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन जैसे तत्व होते हैं। ये शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। आलू खाने से हार्ट हेल्दी रहता है, पाचन बेहतर होता है और इससे वजन भी बढ़ता है। आलू से आप कई चीजें बनाकर खा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।