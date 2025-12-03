Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थWhat happens if you eat Black pepper daily Benefits and side effects
क्या होता है जब आप रोज काली मिर्च खाते हैं? फायदे, साइड इफेक्ट्स और सावधानियां

क्या होता है जब आप रोज काली मिर्च खाते हैं? फायदे, साइड इफेक्ट्स और सावधानियां

संक्षेप:

काली मिर्च सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सेहत को भी गहराई से सुधारती है। पाचन से लेकर इम्यूनिटी, वजन घटाने और ब्लड शुगर कंट्रोल तक- रोजाना काली मिर्च का सेवन शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है।

Wed, 3 Dec 2025 08:49 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

काली मिर्च भारतीय रसोई का एक जरूरी मसाला है लेकिन इसके स्वाद से भी ज्यादा इसकी औषधीय क्षमता इसे खास बनाती है। अगर आप रोजाना ब्लैक पैपर का सेवन करते हैं तो यह शरीर के कई सिस्टम्स पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसमें मौजूद पाइपरिन (Piperine), एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है जो इसे एक नेचुरल हेल्थ बूस्टर बनाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

काली मिर्च के फायदे

  • पाचन बेहतर होता है: काली मिर्च पाचन एंजाइम को सक्रिय करती है जिससे खाना जल्दी पचता है और गैस, अपच व ब्लोटिंग कम होती है।
  • मेटाबॉलिज्म बढ़ता है: जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, उनके लिए भी काली मिर्च रोजाना फायदेमंद है। यह शरीर में थर्मोजेनेसिस बढ़ाती है जिससे फैट जल्दी बर्न होता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। नियमित सेवन से पेट और कमर के आसपास की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है।
  • इम्यूनिटी मजबूत होती है: काली मिर्च में एंटी-बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो संक्रमण से सुरक्षा देते हैं।
  • सर्दी-जुकाम में राहत: काली मिर्च बलगम ढीला करती है और बंद नाक खोलने में मदद करती है। शहद या काढ़े के साथ इसका असर तेज होता है।
  • ब्लड शुगर नियंत्रित करने में मदद: रोजाना सीमित मात्रा में लेने से इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार हो सकता है।
  • न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण बढ़ता है: पाइपरिन शरीर में न्यूट्रिएंट्स (जैसे विटामिन A, C, B12, बीटा-कैरोटीन और सेलेनियम) के अवशोषण को बढ़ाता है जिससे शरीर को अधिक पोषण मिलता है।

होने वाले नुकसान!

  • पेट में जलन या एसिडिटी बढ़ सकती है: काली मिर्च का तीखापन संवेदनशील पेट वाले लोगों में सूजन या दर्द बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा सेवन से एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस्ट्रो रिफ्लक्स की समस्या भी हो सकती है।

ये भी पढ़ें:श्वेता शाह का हर्बल काढ़ा:यूट्रस के लिए सुपरफूड जैसा असर
  • गर्म तासीर होने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है: इसका 'हॉट नेचर' शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है।
  • दवाइयों के साथ इंटरैक्शन: पाइपरिन कुछ दवाओं के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है जिससे दवा का प्रभाव बहुत बढ़ या घट सकता है।
  • ज्यादा मात्रा में लेने पर डिहाइड्रेशन: गर्म प्रकृति के कारण शरीर से पानी कम हो सकता है, खासकर यदि पानी का सेवन कम होता हो।
  • गर्भवती महिलाओं के लिए समस्या: अधिक मात्रा में काली मिर्च खाने से गैस्ट्रिक परेशानियां और शरीर में ओवर-हीटिंग हो सकती है, इसलिए मॉडरेशन जरूरी है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।