30 दिनों तक रोज 3 अंडे खाने से क्या होगा? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए कमाल के फायदे!

संक्षेप: Eggs Health Benefits: फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य बताते हैं कि अगर आप रोज 3 अंडे खाना शुरू कर दें, तो 30 दिनों के भीतर सेहत में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं उनका क्या कहना है।

संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अब रोज-रोज अंडे खाना तो बनता भी है, क्योंकि इससे सस्ता और अच्छा प्रोटीन का सोर्स ढूंढना मुश्किल है। एक अंडे में लगभग सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं और सोने पर सुहागा है इसका स्वाद, जो बच्चों तक को भी पसंद आता है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर रोजाना 30 दिनों तक आप अंडे खाएं, तो क्या फायदा होगा? फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य एक वीडियो पोस्ट के जरिए साझा करते हैं कि अगर आप रोज 3 अंडे खाना शुरू कर दें, तो 30 दिनों के भीतर सेहत में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर का क्या कहना है।

रोज 3 अंडे खाने के फायदे डॉ शुभम बताते हैं कि रोजाना 3 अंडे खाना आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। इनसे आपको टोटल 18 ग्राम कंप्लीट और हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, जिसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। ये आपके फैट मेटाबॉलिज्म और मसल रिकवरी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि उन्होंने रोज अंडे खा कर अपना 38 किलो तक वजन कम किया है।

लीवर के लिए नहीं है वरदान से कम डॉक्टर कहते हैं कि अंडे की जर्दी यानी एग यॉक में भरपूर मात्रा में 'कोलिन' नामक पोषक तत्व मौजूद होता है, जो लीवर का फैट ब्रेकडाउन करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। इसलिए एग को लीवर सपोर्टिंग फूड भी कहा जाता है।

गुड़ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है अंडा एग्स गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देते हैं और LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को बड़े और सेफ पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। इस वजह से ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम हो जाता है। हालांकि दिल की सेहत अच्छी रखने के लिए आपको अपनी बाकी डाइट पर भी ध्यान रखना चाहिए।