खाने के बाद चाय पीने की आदत पड़ सकती है भारी? डॉक्टर से जानें सेहत पर क्या असर पड़ता है
चाय पीना हर किसी को पसंद होता है और कई लोगों को रात के खाने के बाद चाय पीने की आदत होती है। अगर आप भी खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, तो सावधान हो जाइये। डॉक्टर ने इसके गंभीर नुकसान बताए हैं।
चाय पीना भारतीयों के शरीर के लिए किसी विटामिन की खुराक का पूरा करना जैसा होता है। सुबह उठते ही चाय, शाम वाली चाय, टाइम पास के लिए चाय और कुछ लोग खाने के बाद भी चाय पीते हैं। रात के खाने के बाद चाय पीने की आदत कई लोगों की होती है और ये लत आपको धीरे-धीरे बीमार कर सकती है। जी हां, चाय पीना बुरा नहीं है लेकिन गलत समय पर पीना बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। आहार मार्गदर्शक समिति के संयोजक डॉ. डी रघुनाथ राव का कहना है कि जो लोग खाने के बाद चाय पीते हैं, वह अपने आप को बीमारी की ओर धकेल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं ऐसा करने से क्या नुकसान होता है।
चाय में क्या पाया जाता है
चाय में मुख्य रूप से कैफीन, टैनिन, एंटीऑक्सीडेंट्स (पॉलीफेनॉल्स), एल-थियानिन और कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसमें मौजूद कैफीन और टैनिन कुछ मामलों में पोषक तत्वों जैसे शरीर की कोशिकाओं, आयरन के लेवल को प्रभावित करती हैं।
खाने के बाद चाय क्यों बन जाती है 'जहर'
खाने के बाद अगर आप चाय पीते हैं, तो खाने से मिलने वाले पोषक तत्व आपके शरीर में नहीं लगेंगे। चाय में मौजूद कैफीन-टैनिन के साथ वह मिलकर जहर बन जाते हैं। अगर आप रोजाना खाने के बाद चाय पीते हैं, तो इससे शरीर को कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं में मुख्य तौर पर अपच, कब्ज, भारी पेट, पेट फूलना, एसिडिटी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।
डॉक्टर ने कौन से नुकसान बताएं
डॉक्टर राव का कहना है कि खाने के बाद अगर आप कभी-कभार चाय पीते हैं, तो आपको सिर्फ पेट वाली समस्याएं होंगी। अगर आपकी ये आदत रोज वाली है, तो फिर आप गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। चलिए इससे होने वाले खास नुकसान के बारे में बताते हैं।
खून की कमी
चाय में टैनिन होता है, जो शरीर में आयरन की कमी कर देता है और खाने से मिलने वाले आयरन को भी कम कर देता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, तो चाय पीने से बढ़ सकती है। शरीर में खून की कमी के कारण एनीमिया हो सकती है।
डायबिटीज की बीमारी
चाय में मौजूद कैफीन शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को प्रभावित कर सकती है, जिससे शरीर की एनर्जी लेवल पर असर पड़ सकता है। वहीं, दूध और चीनी वाली चाय ज्यादा पीने से बॉडी में अतिरिक्त कैलोरी और शुगर बढ़ाता है। लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में मीठी चाय पीने की आदत वजन बढ़ाने और डायबिटीज के खतरा पैदा होता है।
पाचन समस्या
लंबे समय तक इस आदत को अपनाने से पाचन तंत्र खराब हो जाता है। ऐसे में अगर आप हैवी खाना खाते हैं या फिर तला-भुना ज्यादा खाएंगे, तो पेट दर्द, गैस, अपच की समस्या बनी रहेगी। साथ ही खाने के तुरंत बाद इसे पीने से खाने का प्रोटीन कम हो जाता है, जिससे पाचन तंत्र धीमा हो जाता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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