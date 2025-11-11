Hindustan Hindi News
क्या फेफड़ों की सफाई करता है गुनगुने पानी के साथ गुड़ खाना? पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताए फैक्ट्स

संक्षेप: प्रदूषण के बीच फेफड़ों को स्वस्थ और साफ रखने के लिए लोग दवाइयों के साथ घरेलू तरीकों पर भी भरोसा कर रहे हैं। इसमें से एक है गुड़ वाला पानी। लंग्स के डॉक्टर से जानें क्या ये वाकई फायदेमंद है।

Tue, 11 Nov 2025 09:04 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली में प्रदूषण का कहर बरपा हुआ है और लोगों को सांस संबंधी शिकायतें हो रही हैं। बिना मास्क लगाए बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लोगों के फेफड़ों में इंफेक्शन हो रहा है और इसके लिए कुछ लोग घरेलू उपायों पर भी भरोसा कर रहे हैं। फेफड़ों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए कुछ लोग हल्दी या गुड़ वाला पानी पी रहे हैं। लेकिन क्या वाकई गुड़ वाला पानी पीने से आपके लंग्स बिल्कुल साफ हो जाएंगे और प्रदूषण से बचाव हो सकता है। एचटी लाइफस्टाइल से बातचीत में गुरुग्राम के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. पीयूष गोयल ने बताया इसके बारे में बताया।

पोषण से युक्त गुड़

गुड़ सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है और सर्दी में इसे खाने से शरीर गर्म रहता है। इसकी तासीर गर्म मानी जाती है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक जैसे खनिज और विटामिन ए, बी-कॉम्प्लेक्स और सी जैसे विटामिन्स होते हैं, जो शरीर, इम्यूनिटी और फेफड़ों के लिए फायदेमंद होते हैं।

लंग्स के लिए

अगर आप पूरी तरह से फेफड़ों की सफाई के लिए गुड़ वाले पानी पर निर्भर हो चुके हैं, तो ये गलत है। जी हां, डॉक्टर पीयूष का कहना है कि गुड़ फेफड़ों के लिए अच्छा है और किसी भी तरह के लंग्स इंफेक्शन से बचा सकता है। लेकिन ये प्रदूषण के दौरान क्लीनिंग करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता। सांस संबंधी या फेफड़ों में कोई दिक्कत लगे, तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

फायदे

-गुड़ खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है।

-शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है।

-इसे खाने से हड्डियां मजबूत होती है।

-गुड़ खाने से शरीर में विटामिन्स की कमी नहीं होती।

-गुड़ खाने से वजन नहीं बढ़ता। ऐसे में इसे वेट लॉस डायट में शामिल कर सकते हैं।

पानी कैसे पिएं- अगर आप गुड़ का पानी पीना चाहते हैं, तो 2 चम्मच गुड़ को गुनगुने पानी में मिक्स करें। सुबह खाली पेट इसे पिएं। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होंगे।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
