क्या खांसी-जुकाम में खा सकते हैं केला? जानें क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट

क्या खांसी-जुकाम में खा सकते हैं केला? जानें क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट

संक्षेप: केला एक पौष्टिक फल है, जो हर किसी को खाना पसंद होता है। लेकिन क्या सर्दी-जुकाम होने पर इसे खाना चाहिए या नहीं। इसके बारे में आयुर्वेदिक डॉक्टर सुगीता मुटरेजा बता रही हैं।

Tue, 11 Nov 2025 01:30 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
केला ऐसा फल है, जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। ये सबसे आसानी से खाया जाने वाला फल है, जिसे लोग कभी भी कही भी खा सकते हैं और हाथ भी गंदे नहीं होते। केला पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। लेकिन क्या इसे सर्दी-जुकाम में खाना चाहिए? क्या केला खाने से जुकाम-खांसी बढ़ जाती है? चलिए जानते हैं इसे बारे में आरोग्य डाइट और न्यूट्रीशन क्लीनिक की आयुर्वेदिक डॉक्टर सुगीता मुटरेजा का क्या कहना है।

पोषक तत्व

केले की तासीर ठंडी मानी जाती है और इसमें विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन बी6, मैंगनीज और मैग्नीशियम होते हैं। ये सभी चीजें शरीर के लिए जरूरी मानी जाती हैं।

डॉक्टर की सलाह

डॉक्टर मुटरेजा का कहना है कि सर्दी-खांसी होने पर केला खाने से परहेज करना चाहिए। सर्दी-जुकाम में केला खाने से ज्यादा बलगम बनने लगता है और फिर समस्या बढ़ सकती है। खासतौर पर बच्चों को अगर सर्दी-खांसी है, तो केला बिल्कुल न दें। सूखी या गीली खांसी में भी केला नहीं खाना चाहिए, इससे गला बैठ सकता है। हल्की खांसी है या फिर ज्यादा सर्दी नहीं है, तो केला खा सकते हैं। गंभीर समस्या होने पर केले से परहेज करें।

क्यों न खाएं

केला ठंडा फल होता है और इसमें हिस्टामाइन नाम का तत्व होता है, जो शरीर में पहुंचने पर बलगम का उत्पादन बढ़ा देता है। आमतौर पर भी केला खाने से बलगम बनता है लेकिन वो निकलता नहीं है। सर्दी-खांसी होने पर बलगम बाहर आने लगता है। ये खांसी को ट्रिगर कर सकता है।

कब खाना चाहिए

वैसे केला हमेशा सुबह या दोपहर तक खाना चाहिए। शाम में केला नहीं खाना चाहिए, वरना इससे गले में खराश, खांसी, जुकाम की समस्या पैदा सकती है। केला दिन में 2 खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, इससे ज्यादा खाने से पेट में दर्द, ऐंठन की तकलीफ हो सकती है, इसमें पोटैशियम काफी ज्यादा होता है।

