Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1 महीना मुलेठी का पानी पीने से शरीर पर क्या असर होगा? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए फायदे और नुकसान

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

हर किचन में पाई जाने वाली छोटी सी मुलेठी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। अगर आप इसके फायदों के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम आपको बताते हैं। आज जानेंगे मुलेठी का पानी पीने से शरीर पर क्या असर होगा?

mulethi water
रोजाना मुलेठी का पानी पीने से शरीर पर क्या असर होगा और इसे कैसे पीना चाहिए?

किचन के मसालों में पाई जाने वाली छोटी सी जड़ी बूटी मुलेठी सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। अजवायन, जीरा, सौंफ का पानी पीने के कई फायदों के बारे में अब तक खूब सुना होगा लेकिन क्या मुलेठी का पानी पिया है। मुलेठी छोटी सी लकड़ी होती है, जिसका स्वाद चीनी की तरह मीठा होता है। इसका उपयोग सर्दी-खांसी के दौरान लोग करते हैं और इसे ऐसे ही चूसकर भी खा सकते हैं। कई लोग मुलेठी का पानी रोजाना सुबह पीते हैं लेकिन इसे पीने से आपके शरीर पर क्या असर होगा? आयुर्वेदिक डॉक्टर उपासना वोहरा ने मुलेठी का पानी पीने के फायदे और नुकसान के बारे में बताया है, चलिए आपको बताते हैं।

मुलेठी है क्या?

मुलेठी के फायदे-नुकसान जानने से पहले समझ लीजिए कि आखिर ये है क्या? मुलेठी एक तरह की जड़ी बूटी है, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में सालों से किया जा रहा है। खासतौर पर मुलेठी की जड़ का यूज होता है और इसमें कई नेचुरल तत्व पाए जाते हैं। लोग इसका पाउडर, चाय या फिर काढ़ा बनाकर पीते हैं।

मुलेठी का पानी पीने से शरीर पर क्या असर होगा?

डॉक्टर उपासना का कहना है कि छोटी सी जड़ी-बूटी मुलेठी के कई फायदे आपको मिल सकते हैं लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक भी हो सकता है। उन्होंने पेट, त्वचा और भी कई फायदे गिनाए हैं।

  • पाचन तंत्र के लिए है अच्छा:
  • मुलेठी का पानी पीने से पेट की समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी और पेट फूलना काफी हद तक कम हो जाता है। आंतों की सफाई के लिए भी ये पानी फायदेमंद माना जाता है। अगर आप रोजाना इस पानी को पीते हैं, तो पेट तंदरुस्त रहेगा।
  • इम्यूनिटी बूस्टर:
  • मुलेठी को सर्दी-जुकाम का दुश्मन कहा जाता है। मानसून सीजन में ज्यादातर लोग सर्दी-खांसी से परेशान रहते हैं, ऐसे में मुलेठी का पानी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और सर्दी-खांसी की समस्या को दूर करेगा। बल्कि अगर आपको एलर्जी की समस्या है और सुबह उठते ही छींक आती हैं, तो मुलेठी में घी मिलाकर पानी सा पतला करें और नाक के अंदर लगाएं। इससे एलर्जी की समस्या भी खत्म हो सकती है।
  • तनाव करता है दूर:
  • मुलेठी में मौजूद गुण कोर्टिसोल के लेवल को कंट्रोल में करते हैं, जिससे तनाव कम होता है। अगर आपको हर बात पर तनाव होता है, तो मुलेठी का पानी पीना फायदेमंद हो सकता है।
  • स्किन के लिए अच्छा:
  • मुलेठी का पानी पीने से आपकी स्किन भी खिली-खिली और साफ बनी रहेगी। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को अंदर से स्वस्थ करते हैं और फिर वह ऊपर से भी चमकती है। इसके अलावा मुलेठी का फेस पैक भी लगा सकते हैं। इसके पाउडर में शहद मिक्स करके लगाने से दाग-धब्बे हटते हैं और स्किन साफ होती है।

ये भी पढ़ें:थके हुए दिन के बाद दिमाग को करें रीसेट, न्यूरोसर्जन ने बताए 6 तरीके

नुकसान भी करती है

मुलेठी की तासीर ठंडी होती है, ऐसे में अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो परेशानी हो सकती है। इसका पानी 4 हफ्तों से ज्यादा पीने की सलाह डॉक्टर नहीं देते हैं और एक दिन में 10 ग्राम से ज्यादा मुलेठी पाउडर का सेवन न करें। अगर आप इसे ज्यादा खाते या पीते हैं, तो शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे हाई बीपी की समस्या होगी।

-मुलेठी का पानी ज्यादा पीने से शरीर में पानी भी जमा हो सकता है, जिससे सूजन और जोड़ों में दर्द का खतरा बढ़ेगा।

-ज्यादा मुलेठी का इस्तेमाल आपके पाचन को भी बिगाड़ सकता है।

-ब्रेस्टफीडिंग करा रही या प्रेग्नेंट महिलाओं को मुलेठी पाउडर या इसका पानी नहीं पीना चाहिए।

कैसे पीना चाहिए

मुलेठी की लकड़ियों से छाल हटाकर इसका पाउडर तैयार किया जाता है, इसे आप बाजार से खरीद सकते हैं। सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में 10 ग्राम मुलेठी का पाउडर मिक्स करें और पिएं।

ये भी पढ़ें:क्या आप भी रोज करते हैं झाड़ू-पोछा? जान लें इससे मिलने वाले 5 फायदे

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Health Tips
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।