बच्चे ने गलती से खा लिया साबुन? घबराएं नहीं, डॉक्टर के बताए ये 3 काम तुरंत करें
बच्चे अक्सर साबुन के साथ खेलते हैं और कई बार उसे खा भी लेते हैं। अगर बच्चा साबुन खा लेता है, तो घबराने के बजाय सबसे पहले 3 काम करें। आइये डॉक्टर से जानते हैं क्या करें और क्या ना करें?
छोटे बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि वह क्या खा रहे हैं और उसका क्या नुकसान हो सकता है। नहाते समय बच्चों साबुन के साथ खेलते हैं और कई बार कलरफुल या अच्छे दिखने वाले साबुन खा लेते हैं। साबुन कई तरह के केमिकल से बनाया जाता है, ऐसे में इसे खा लेना किसी के लिए भी सही नहीं होता। साबुन में सोडियम पामेट और सोडियम लॉरेट जैसे तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए खराब होते हैं। ऐसे में अगर बच्चे ने गलती से साबुन खा लिया हो तो पेरेंट्स घबराने के बजाय 3 काम पहले करें। सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ बच्चे साबुन का टुकड़ा या फिर साबुन को काटकर खा लेते हैं, ऐसे में पेरेंट्स कुछ गलतियां कर जाते हैं जो सही नहीं होती। इस अवस्था में उन्होंने 3 तुरंत करने वाले कामों के बारे में बताया है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं।
बच्चे ने साबुन खा लिया तो पहले करें ये 3 काम
बच्चे अक्सर खेल-खेल या फिर नहाने के दौरान साबुन खा लेते हैं। खासतौर पर डेढ़ से 4 साल के बीच वाले बच्चे ऐसा करते हैं। उन्हें साबुन देखने में सुंदर लगता है और किसी बिस्किट जैसा दिखता है। उन्हें पता नहीं होता कि ये कितना नुकसानदायक है। अगर आपका बच्चा कभी ऐसा करें, तो घबराएं बिल्कुल नहीं।
- सबसे पहले कुल्ला करवाएं। बच्चे को पानी पिलाकर कुल्ला करवाना शुरू करें और उसके दांतों में चिपका हुआ साबुन साफ करें। आप किसी ब्रश की मदद से भी साबुन को छुड़ा सकती हैं। साथ ही मुंह में उंगली डालकर चेक करें कि कही कोई टुकड़ा ना फंसा हो।
- अगर बच्चे ने साबुन निगल लिया है, तो उसे 1-2 गिलास पानी या फिर दूध पिलाएं। ऐसा करने से साबुन पेट में न्यूट्रल हो जाएगा और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पानी-दूध से साबुन पेट में ही गलेगा और पेशाब के रास्ते निकल जाएगा।
- डॉक्टर का कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने ज्यादा साबुन खा लिया है, तो उसे किसी डॉक्टर की सलाह पर मिल्क ऑफ मैग्निशिया (milk of magnesia) दवाई पिलाएं। इससे पेट में पहुंचा साबुन कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी।
ऐसे में क्या ना करें
डॉक्टर राकेश का कहना है कि कई माता-पिता बच्चों के मुंह में उंगली डालकर जबरन उल्टी कराने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। साबुन चिकना होता है, जो सरककर आसानी से पेट में चला जाता है। उंगली डालकर उल्टी कराने पर भी वह निकलेगा नहीं। बल्कि ऐसे में बच्चे को तकलीफ होगी। उसका सीधा सॉल्यूशन यही है कि आप पानी पिलाएं।
आंखों में चला जाए साबुन तो क्या करें
अगर कभी बच्चे की आंखों में नहाते समय साबुन चला जाए, तो उसे रगड़ने के बजाय खूब सारा पानी लेकर आंखों को धोएं। पानी से धोने पर साबुन बहकर निकल जाएगा। आपने देखा होगा कि साबुन आंखों में लगने पर आंख लाल दिखती है, लेकिन ऐसे में घबराना नहीं है बस पानी से आंखों को धो लें।
डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?
डॉक्टर का कहना है कि कुछ साबुन बिल्कुल हल्के केमिकल वाले होते हैं, जो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लेकिन कुछ हार्ड साबुन (कपड़ा धोने वाला साबुन) होते हैं। ऐसे साबुन पेट में जाते ही खलबली मचा देते हैं और बच्चे को उल्टी-दस्त शुरू हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे की हालत बिगड़ सकती है और इससे पल्स रेट भी गिर सकता है। अगर कुछ देर में ये लक्षण दिखाई दे तो बिना देर किए डॉक्टर को दिखा लें।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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