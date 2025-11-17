चुकंदर के जूस में नींबू का रस मिलाकर पीने से क्या कम होता है मोटापा, जानें क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट

संक्षेप: चुकंदर का जूस आपने खूब पिया होगा, लेकिन क्या कभी इसमें नींबू का रस मिलाया है। चुकंदर के जूस में नींबू का रस मिलाकर पीने से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं।

चुकंदर का जूस ज्यादातर लोग सर्दियों के मौसम में पीना शुरू कर देते हैं। इसे पीने से शरीर में एनर्जी भी आती है और खून भी बढ़ता है, लेकिन क्या आपने इसमें नींबू का रस मिलाकर पिया है। चुकंदर के जूस में नींबू का रस मिलाकर पीने से सेहत को कई फायदे होते हैं, ऐसा हेल्थ एक्सपर्ट रोहित गंगवार का कहना है। चलिए बताते हैं दोनों चीजों को मिलाकर पीने के क्या फायदे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चुकंदर के तत्व चुकंदर में फोलेट, विटामिन सी, और बी6, मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, फाइबर, बीटालेन और फ्लेवोनॉयड जैसे जरूरी तत्व होते हैं। चुकंदर खाने से शरीर में आयरन की कमी पूरी हो जाती है और हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहता है।

नींबू के तत्व नींबू में साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी6 और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नींबू खाने या इसका रस पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और वजन कम करने में मदद मिलती है।

चुकंदर-नींबू के जूस के फायदे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, चुकंदर के जूस में नींबू मिलाया जाता है, तो इसके पॉलीफेनोल्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट थकान मिटाने और इंस्टेंट एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी इसे पीने से कई फायदे हैं, चलिए आपको बताते हैं।

वजन कम करें- चुकंदर में फायबर होता है और नींबू में साइट्रिक-मौलिक एसिड दोनों चीजें मिलकर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और वजन कम करती हैं। ये जूस पीने से पेट की एक्स्ट्रा चर्बी कम हो जाती है।

स्किन के लिए- चुकंदर-नींबू का जूस कोलेजन बूस्ट करता है और त्वचा पर निखार लाता है। सर्दियों में ड्राई स्किन से छुटकारा पाने के लिए ये जूस पीना फायदेमंद होता है।

पाचन तंत्र- चुकंदर-नींबू का जूस पीने से पेट संबंधी समस्या भी खत्म हो जाती है। पाचन तंत्र मजबूत होता है। डॉक्टर के अनुसार, चुकंदर-नींबू पेट की सफाई करता है।

खून की कमी- जिन लोगों की हीमोग्लोबिन कम रहता है और थकान ज्यादा लगती है। उन्हें चुकंदर-नींबू का जूस जरूर पीना चाहिए। इससे आयरन की कमी पूरी होगी।

कैसे पिएं- चुकंदर को मिक्सर में पीसकर जूस बनाएं और इसमें पूरा 1 नींबू का रस निचोड़कर मिला दें। आप इसमें काला नमक भी मिला सकते हैं। कोशिश करें कि इस जूस को सुबह पिएं और हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार ही पीना है। चुकंदर ज्यादा पीने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।