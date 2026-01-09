वेट लॉस से दिल की सेहत तक, मूंगफली खाने के 5 फायदे कर देंगे हैरान

संक्षेप: Health Benefits Of Eating Peanuts : मूंगफली सर्दियों के फेवरेट टाइमपास स्नैक के साथ पोषक तत्वों का खजाना भी है। जो न केवल आपके दिल का ख्याल रखते हैं बल्कि शरीर को ऊर्जा से भी भर देते हैं। आइए जानते हैं रोजाना सीमित मात्रा में मूंगफली का सेवन करने से सेहत को मिलते हैं क्या गजब के फायदे।

सर्दियों की गुलाबी ठंड में रजाई के अंदर बैठकर भूनी हुई मूंगफली का स्वाद शरीर को गर्माहट देने के साथ मन को भी सुकून भी देता है। प्यार से 'गरीबों का बादाम' कही जाने वाली मूंगफली सर्दियों के फेवरेट टाइमपास स्नैक के साथ पोषक तत्वों का खजाना भी है। बात अगर मूंगफली में मौजूद पोषक तत्वों की करें तो इसमें प्रोटीन, फाइबर और गुड फैट्स प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो न केवल आपके दिल का ख्याल रखते हैं बल्कि शरीर को ऊर्जा से भी भर देते हैं। आइए जानते हैं रोजाना सीमित मात्रा में मूंगफली का सेवन करने से सेहत को मिलते हैं क्या गजब के फायदे।

मूंगफली का सेवन करने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे वेट लॉस कई अध्ययन बताते हैं कि जो लोग सप्ताह में कम से कम दो बार मूंगफली का सेवन करते हैं, उनमें मोटापे का खतरा कम बना रहता है। बता दें, मूंगफली में हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जो लंबे समय तक पेट को भरा रखकर भूख को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है, जो मेटाबॉलिज्म तेज करने के साथ वेट लॉस करने में मदद करती है।

दिल के लिए हेल्दी मूंगफली का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। नियमित और सीमित मात्रा में मूंगफली खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट मिलता है।

शरीर को देता है गर्माहट और ऊर्जा मूंगफली में मौजूद हेल्दी फैट्स और कैलोरी की अधिकता सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। इसका सेवन शरीर को तुरंत ऊर्जा देकर थकान दूर करने में मदद करता है।

प्रोटीन का अच्छा स्रोत मूंगफली में प्रोटीन की अच्छी मात्रा मौजूद होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाकर शरीर की मरम्मत करने में मदद करती है। इसके अलावा मूंगफली में रेस्वेराट्रॉल जैसे एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। यह त्वचा और बालों के लिए भी अच्छा है।