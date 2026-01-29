Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थweight loss to diabetes know 5 health benefits of pahadi gahat dal aka horsegram dal benefits
वेट लॉस से डायबिटीज रोग में बेहद फायदेमंद है पहाड़ी गहत, ये हैं 5 गजब के फायदे

वेट लॉस से डायबिटीज रोग में बेहद फायदेमंद है पहाड़ी गहत, ये हैं 5 गजब के फायदे

संक्षेप:

गढ़वाल की रसोई से आने वाली गहत (कुल्थी) की दाल की खुशबू सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखती है। पीढ़ियों से स्थानीय भोजन का हिस्सा रही यह दाल अपने शानदार पोषण गुणों के कारण सर्दियों के सुपरफूड के रूप में पहचानी जाने लगी है।

Jan 29, 2026 07:13 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों के मौसम में जब पहाड़ों की बर्फीली हवाएं मैदानों की तरफ का रुख करती हैं, तब कुमाऊं और गढ़वाल की रसोई से आने वाली गहत (कुल्थी) की दाल (जिसे सामान्य रूप से हॉर्स ग्राम कहा जाता है) की सोंधी खुशबू सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखती है। पीढ़ियों से स्थानीय भोजन का हिस्सा रही यह साधारण दिखने वाली दाल अब अपने शानदार पोषण गुणों और शरीर को गर्म रखने वाली प्रकृति के कारण ज्यादातर लोगों के बीच सर्दियों के सुपरफूड के रूप में पहचानी जाने लगी है। अगर आप इसे सिर्फ एक साधारण अनाज समझ रहे हैं, तो जरा रुकिए, सेहत से जुड़े इसके फायदे आपको इसे अपनी विंटर डाइट का हिस्सा बनाने पर मजबूर कर देंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गहत दाल में मौजूद पोषक तत्व

फोर्टिस अस्पताल (फरीदाबाद) की पोषण विशेषज्ञ किरण दलाल कहती हैं कि हॉर्स ग्राम प्राकृतिक रूप से प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट, आहार फाइबर, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होती है। इसमें मौजूद उच्च फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, आंतों के स्वास्थ्य को सहारा देता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इसका सेवन खासतौर पर सर्दियों में जब शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है और भारी भोजन अधिक खाया जाता है, तो सेहत को फायदा देता है। इसकी तासीर गर्म होने की वजह से यह ठंड के मौसम में शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए इसे पारंपरिक रूप से ठंडे मौसम के आहार में शामिल किया जाता है।

ये भी पढ़ें:क्या वाकई पनीर खाने से बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर ने दी चेतावनी

सर्दियों में गहत दाल खाने से सेहत को मिलते हैं ये फायदे

मधुमेह रोगियों को फायदा

गहत दाल का प्रमुख स्वास्थ्य लाभ इसका मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में योगदान है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से यह इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने में मदद करती है। इसका नियमित सीमित मात्रा में सेवन मधुमेह रोगियों की सेहत को फायदा देता है। यह खाने के बाद ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकती है।

हृदय स्वास्थ्य

गहत दाल में मौजूद फाइबर और रेसिस्टेंट स्टार्च कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे हृदय स्वास्थ्य को समर्थन मिलता है। यह दाल शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और नसों में जमा फैट को साफ करने में मदद करती है, जिससे सर्दियों में हार्ट हेल्थ बेहतर बनी रहती है।

पथरी

गहत की दाल अपने 'लिथोट्रिप्टिक' गुणों के लिए जानी जाती है, जिसका अर्थ है गुर्दे की पथरी को तोड़ने की क्षमता। इसका पानी नियमित रूप से पीने से पथरी घुलकर शरीर से बाहर निकल सकती है।

वेट लॉस

हॉर्स ग्राम वजन प्रबंधन में भी सहायक मानी जाती है। यह लंबे समय तक भूख का अहसास नहीं होने देती, जिससे अनावश्यक स्नैकिंग की क्रेविंग कम होती है और फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक और फैट ना के बराबर होता है, जो मेटाबॉलिज्म को तेज कर चर्बी घटाने में मदद करता है।

कब्ज में राहत

फाइबर से भरपूर होने के कारण, यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हुए सर्दियों में होने वाली कब्ज (Constipation) की समस्या को जड़ से खत्म करती है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।