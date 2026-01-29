वेट लॉस से डायबिटीज रोग में बेहद फायदेमंद है पहाड़ी गहत, ये हैं 5 गजब के फायदे

संक्षेप: गढ़वाल की रसोई से आने वाली गहत (कुल्थी) की दाल की खुशबू सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखती है। पीढ़ियों से स्थानीय भोजन का हिस्सा रही यह दाल अपने शानदार पोषण गुणों के कारण सर्दियों के सुपरफूड के रूप में पहचानी जाने लगी है।

सर्दियों के मौसम में जब पहाड़ों की बर्फीली हवाएं मैदानों की तरफ का रुख करती हैं, तब कुमाऊं और गढ़वाल की रसोई से आने वाली गहत (कुल्थी) की दाल (जिसे सामान्य रूप से हॉर्स ग्राम कहा जाता है) की सोंधी खुशबू सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखती है। पीढ़ियों से स्थानीय भोजन का हिस्सा रही यह साधारण दिखने वाली दाल अब अपने शानदार पोषण गुणों और शरीर को गर्म रखने वाली प्रकृति के कारण ज्यादातर लोगों के बीच सर्दियों के सुपरफूड के रूप में पहचानी जाने लगी है। अगर आप इसे सिर्फ एक साधारण अनाज समझ रहे हैं, तो जरा रुकिए, सेहत से जुड़े इसके फायदे आपको इसे अपनी विंटर डाइट का हिस्सा बनाने पर मजबूर कर देंगे।

गहत दाल में मौजूद पोषक तत्व फोर्टिस अस्पताल (फरीदाबाद) की पोषण विशेषज्ञ किरण दलाल कहती हैं कि हॉर्स ग्राम प्राकृतिक रूप से प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट, आहार फाइबर, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होती है। इसमें मौजूद उच्च फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, आंतों के स्वास्थ्य को सहारा देता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इसका सेवन खासतौर पर सर्दियों में जब शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है और भारी भोजन अधिक खाया जाता है, तो सेहत को फायदा देता है। इसकी तासीर गर्म होने की वजह से यह ठंड के मौसम में शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए इसे पारंपरिक रूप से ठंडे मौसम के आहार में शामिल किया जाता है।

सर्दियों में गहत दाल खाने से सेहत को मिलते हैं ये फायदे मधुमेह रोगियों को फायदा गहत दाल का प्रमुख स्वास्थ्य लाभ इसका मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में योगदान है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से यह इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने में मदद करती है। इसका नियमित सीमित मात्रा में सेवन मधुमेह रोगियों की सेहत को फायदा देता है। यह खाने के बाद ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकती है।

हृदय स्वास्थ्य गहत दाल में मौजूद फाइबर और रेसिस्टेंट स्टार्च कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे हृदय स्वास्थ्य को समर्थन मिलता है। यह दाल शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और नसों में जमा फैट को साफ करने में मदद करती है, जिससे सर्दियों में हार्ट हेल्थ बेहतर बनी रहती है।

पथरी गहत की दाल अपने 'लिथोट्रिप्टिक' गुणों के लिए जानी जाती है, जिसका अर्थ है गुर्दे की पथरी को तोड़ने की क्षमता। इसका पानी नियमित रूप से पीने से पथरी घुलकर शरीर से बाहर निकल सकती है।

वेट लॉस हॉर्स ग्राम वजन प्रबंधन में भी सहायक मानी जाती है। यह लंबे समय तक भूख का अहसास नहीं होने देती, जिससे अनावश्यक स्नैकिंग की क्रेविंग कम होती है और फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक और फैट ना के बराबर होता है, जो मेटाबॉलिज्म को तेज कर चर्बी घटाने में मदद करता है।