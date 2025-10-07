वजन बढ़ने से रोकने के लिए न्यूरोसर्जन ने बताए 3 नियम, 21 दिन में माइंड को होगी आदत.. weight loss tips control body weight management neurosurgeon suggest 3 rules to trained mind for food, हेल्थ टिप्स - Hindustan
वजन बढ़ने से रोकने के लिए न्यूरोसर्जन ने बताए 3 नियम, 21 दिन में माइंड को होगी आदत..

Maintain Body Weight: शरीर का वजन बढ़ने से रोकने के लिए एक्सरसाइज के साथ ही खानपान की आदतों को भी सही रखना जरूरी है। अगर आप अपने वेट को बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो न्यूरोसर्जन के बताए इन 3 नियमों का पालन करें।

Tue, 7 Oct 2025
कई बार वजन कम करना भी आसान हो जाता है लेकिन कम वजन को बढ़ने से रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने वेट को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। जिससे को बढ़े ही ना तो 33 साल के एक्सपीरिएंस वाले न्यूरोसर्जन की इन 3 डाइट हैबिट को जरूर फॉलो कर लें। जिसकी मदद से वजन को हमेशा आइडियल रखने और बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। दरअसल, वजन को बढ़ने से रोकने के लिए जिम और एक्सरसाइज के साथ ही माइंड को ट्रेंड करने की भी जरूरत होती है। जिससे कि आपका सस्टेनेबल वेट लॉस हो।

न्यूरोसर्जन ने शेयर किया वेट को मेंटेन करने का फार्मूला

इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में डॉक्टर प्रशांत काटाकोल ने माइंड को सस्टेनेबल तरीके से बॉडी वेट को मैनेज करने के लिए ट्रेंड करने जरूरत बताई। अगर कोई अपना वेट मैनेज करना चाहता है तो उसे सबसे पहले इन 3 नियम को फॉलो करना शुरू करना चाहिए।

रूल 1

डाइट को लेकर डॉक्टर ने बहुत ही सिंपल फार्मूला बताया। क्या खा रहे हैं नहीं बल्कि कब खा रहे हैं, इस पर फोकस करें। केवल दिन के वक्त खाएं। सूरज ढलने के साथ ही खाना बंद कर दें। ये रूल आपके वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी है।

रूल 2

दिनभर में कितनी बार खा रहे हैं, इसे भी फिक्स करें। जैसे कि एक बार, दो बार या तीन बार खाना तय कर लें। लेकिन इन मील के बीच में किसी भी तरह के स्नैक्स को ना खाएं।

रूल 3

जो भी खा रहे हैं उसे बार-बार ना बदलें। लगातार 21 दिन तक खाने की टाइमिंग ना चेंज करें। एक ही वक्त पर खाएं। जब आप लगातार 21 दिनों तक एक ही टाइम खाते है तो ये नियम बॉडी के साथ ही मेटाबॉलिज्म और ब्रेन दोनों को ट्रेन कर देता है। और यहीं, वेट मैनेजमेंट का पहला स्टेज है।

