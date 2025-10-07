वजन बढ़ने से रोकने के लिए न्यूरोसर्जन ने बताए 3 नियम, 21 दिन में माइंड को होगी आदत..

Maintain Body Weight: शरीर का वजन बढ़ने से रोकने के लिए एक्सरसाइज के साथ ही खानपान की आदतों को भी सही रखना जरूरी है। अगर आप अपने वेट को बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो न्यूरोसर्जन के बताए इन 3 नियमों का पालन करें।

कई बार वजन कम करना भी आसान हो जाता है लेकिन कम वजन को बढ़ने से रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने वेट को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। जिससे को बढ़े ही ना तो 33 साल के एक्सपीरिएंस वाले न्यूरोसर्जन की इन 3 डाइट हैबिट को जरूर फॉलो कर लें। जिसकी मदद से वजन को हमेशा आइडियल रखने और बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। दरअसल, वजन को बढ़ने से रोकने के लिए जिम और एक्सरसाइज के साथ ही माइंड को ट्रेंड करने की भी जरूरत होती है। जिससे कि आपका सस्टेनेबल वेट लॉस हो।

न्यूरोसर्जन ने शेयर किया वेट को मेंटेन करने का फार्मूला इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में डॉक्टर प्रशांत काटाकोल ने माइंड को सस्टेनेबल तरीके से बॉडी वेट को मैनेज करने के लिए ट्रेंड करने जरूरत बताई। अगर कोई अपना वेट मैनेज करना चाहता है तो उसे सबसे पहले इन 3 नियम को फॉलो करना शुरू करना चाहिए।

रूल 1 डाइट को लेकर डॉक्टर ने बहुत ही सिंपल फार्मूला बताया। क्या खा रहे हैं नहीं बल्कि कब खा रहे हैं, इस पर फोकस करें। केवल दिन के वक्त खाएं। सूरज ढलने के साथ ही खाना बंद कर दें। ये रूल आपके वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी है।

रूल 2 दिनभर में कितनी बार खा रहे हैं, इसे भी फिक्स करें। जैसे कि एक बार, दो बार या तीन बार खाना तय कर लें। लेकिन इन मील के बीच में किसी भी तरह के स्नैक्स को ना खाएं।