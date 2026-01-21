वुमन हेल्थ: ब्रेस्ट कैंसर और शराब का कनेक्शन, डॉक्टर तान्या ने बताया सच

संक्षेप: अक्सर वीकेंड पर पी जाने वाली शराब सिर्फ आदत नहीं, सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। डॉक्टर तान्या बताती हैं कि शराब महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को तेजी से बढ़ा सकती है।

आज के दौर में शराब को सोशल लाइफ का सामान्य हिस्सा मान लिया गया है। वीकेंड पार्टी हो या दोस्तों के साथ कैजुअल गेट-टुगेदर, बीयर या वाइन को अक्सर 'थोड़ी-सी और सुरक्षित' समझकर पी लिया जाता है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही आदत महिलाओं की सेहत के लिए चुपचाप बड़ा खतरा बन सकती है। ब्रेस्ट कैंसर आज दुनिया भर में महिलाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है और इसके पीछे लाइफस्टाइल से जुड़े कारणों की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

डॉ. तान्या के अनुसार, कई महिलाएं वीकेंड पर बीयर या वाइन को 'हार्मलेस' समझकर पीती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शराब की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं होती। अल्कोहल शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है जो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा, शराब शरीर में डीएनए को नुकसान पहुंचाती है जिससे कोशिकाओं में असामान्य बदलाव शुरू हो सकते हैं।

डॉ. तान्या खासतौर पर चेतावनी देती हैं कि अगर शराब के साथ सिगरेट भी ली जाए तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सिगरेट और अल्कोहल मिलकर शरीर की इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं और कैंसर से लड़ने की क्षमता को कम कर देते हैं। यह कॉम्बिनेशन सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, बल्कि कई अन्य गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकता है।

अक्सर महिलाएं यह सोचती हैं कि कम मात्रा में पीना नुकसानदायक नहीं होगा, लेकिन रिसर्च साफ कहती है कि 'नो सेफ लिमिट' जैसी कोई चीज शराब के मामले में नहीं है। हर अतिरिक्त ड्रिंक आपके जोखिम को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाती जाती है।