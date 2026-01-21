Hindustan Hindi News
हेल्थWeekend Drinking May Increase Breast Cancer Risk Doctor Tanya Warns
वुमन हेल्थ: ब्रेस्ट कैंसर और शराब का कनेक्शन, डॉक्टर तान्या ने बताया सच

संक्षेप:

अक्सर वीकेंड पर पी जाने वाली शराब सिर्फ आदत नहीं, सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। डॉक्टर तान्या बताती हैं कि शराब महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को तेजी से बढ़ा सकती है।

Jan 21, 2026 11:36 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आज के दौर में शराब को सोशल लाइफ का सामान्य हिस्सा मान लिया गया है। वीकेंड पार्टी हो या दोस्तों के साथ कैजुअल गेट-टुगेदर, बीयर या वाइन को अक्सर 'थोड़ी-सी और सुरक्षित' समझकर पी लिया जाता है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही आदत महिलाओं की सेहत के लिए चुपचाप बड़ा खतरा बन सकती है। ब्रेस्ट कैंसर आज दुनिया भर में महिलाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है और इसके पीछे लाइफस्टाइल से जुड़े कारणों की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

डॉ. तान्या के अनुसार, कई महिलाएं वीकेंड पर बीयर या वाइन को 'हार्मलेस' समझकर पीती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शराब की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं होती। अल्कोहल शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है जो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा, शराब शरीर में डीएनए को नुकसान पहुंचाती है जिससे कोशिकाओं में असामान्य बदलाव शुरू हो सकते हैं।

डॉ. तान्या खासतौर पर चेतावनी देती हैं कि अगर शराब के साथ सिगरेट भी ली जाए तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सिगरेट और अल्कोहल मिलकर शरीर की इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं और कैंसर से लड़ने की क्षमता को कम कर देते हैं। यह कॉम्बिनेशन सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, बल्कि कई अन्य गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकता है।

अक्सर महिलाएं यह सोचती हैं कि कम मात्रा में पीना नुकसानदायक नहीं होगा, लेकिन रिसर्च साफ कहती है कि 'नो सेफ लिमिट' जैसी कोई चीज शराब के मामले में नहीं है। हर अतिरिक्त ड्रिंक आपके जोखिम को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाती जाती है।

हेल्थ टिप: ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने के लिए डॉ. तान्या शराब और सिगरेट पूरी तरह छोड़ने की सलाह देती हैं। इसके साथ ही संतुलित आहार, नियमित एक्सरसाइज, स्वस्थ वजन बनाए रखना और समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराना बेहद जरूरी है। सही समय पर लिए गए फैसले ना सिर्फ आपकी सेहत सुधारते हैं, बल्कि आपकी जिंदगी भी बचा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips

