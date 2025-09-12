बाहर के जूते ले कर घर में घूमते हो? जानें कैसे खतरनाक हो सकती है आपकी ये आदत Wearing Outdoor Shoes Inside? Doctor explain Why It Can Be Harmful, हेल्थ टिप्स - Hindustan
कई लोग जिन फुटवियर को पहनकर बाहर घूमते हैं, उन्हें तुरंत ले कर घर में घुस जाते हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो ऐसा कर के आप अपनी और बच्चों की सेहत खतरे में डाल रहे हैं। 

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 01:51 PM
ऐसी कई छोटी-छोटी आदतें हैं, जो हमारी हेल्थ पर बड़ा गहरा असर डालती हैं। ऐसी ही एक आदत है बाहर वाले जूते-चप्पल घर में पहनकर घूमने की। आपने देखा होगा कि कई लोग जिन फुटवियर को पहनकर बाहर घूमते हैं, उन्हें तुरंत ले कर घर में घुस जाते हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं। आजकल खासतौर से ये बहुत कॉमन हो गया है और लगता भी काफी नॉर्मल है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो ऐसा कर के आप अपनी और बच्चों की सेहत खतरे में डाल रहे हैं। डॉक्टर रवि गुप्ता ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे अगर आप बाहर के जूते ले कर घर में घूम रहे हो, तो ये आपके लिए बड़ा डेंजर हो सकता है। आइए जानते हैं।

कैसे खतरनाक है ये आदत?

डॉ रवि कहते हैं कि जो जूते आप बाहर पहनकर जाते हैं, अगर उन्हें घर में पहनकर घूम रहे हैं, तो आप सिर्फ गंदगी ही नहीं बल्कि लगभग 4 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया अपने घर में ला रहे हैं। दरअसल जूतों के नीचे ई. कोलाई, मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और कई तरह के एलर्जन मौजूद होते हैं। इनमें से लगभग 90 प्रतिशत तक बैक्टीरिया आपके फ्लोर पर ही रह जाते हैं। ऐसे में जब आपके बच्चे या आप नंगे पैर इस फर्श पर खेलते या चलते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी खतरनाक हो सकता है।

फिर क्या है सॉल्यूशन?

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो जूते हमेशा घर के बाहर ही उतारने चाहिए। इसके लिए आप एंट्रेंस पर एक अलग से रैक रख सकते हैं। जब भी बाहर से आएं, तो जूतों को इस रैक में उतारें। घर में घूमने के लिए अलग से फुटवियर रखें, जिन्हें आप सिर्फ घर के भीतर ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा फ्लोर नियमित की साफ-सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। खासतौर से अगर आपके घर में छोटे बच्चे, बड़े-बुजुर्ग या सांस की बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति मौजूद है, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है।

