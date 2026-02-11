आपको भी हर वक्त क्लॉग्स पहनने की आदत है? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने बताए नुकसान
क्लॉग्स पहनने में आरामदायक और आसान जरूर लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें लंबे समय तक पहनना पैरों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने इसके पीछे की वजह बताई है।
आरामदायक, हल्के और बिना झंझट पहने जाने वाले क्लॉग्स (Clogs/Crocs) आजकल हर उम्र के लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। घर के काम हों, जल्दी-जल्दी बाहर जाना हो या घंटों खड़े रहकर काम करना- कई लोग इन्हें पूरे दिन पहनना आसान समझते हैं। लेकिन मुंबई के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मनन वोरा के अनुसार, यह आदत धीरे-धीरे पैरों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। शुरुआत में जो फुटवियर आराम देता है, वही लंबे समय में पैरों में दर्द, अस्थिरता और स्ट्रेन की वजह बन सकता है।
आराम की कीमत
डॉ. मनन वोरा बताते हैं कि क्लॉग्स की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह उनका कंफर्ट और स्लिप-ऑन डिजाइन है। लेकिन ज्यादातर क्लॉग्स में स्ट्रक्चर्ड आर्च सपोर्ट और मजबूत हील कप नहीं होता। इसका मतलब है कि जूता पैर को सही तरीके से पकड़ नहीं पाता। नतीजतन, पैर को जूते में स्थिर रखने के लिए उंगलियों को ज्यादा पकड़ बनानी पड़ती है जिससे पैरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
लंबे समय में क्यों हो सकता है नुकसान ?
डॉ. वोरा के अनुसार, अगर क्लॉग्स को लंबे समय तक पहना जाए तो इससे पैर के आर्च, एड़ी और टेंडन्स पर स्ट्रेन पड़ सकता है। यह समस्या खासतौर पर फ्लैट फुट, बुजुर्गों और उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो घंटों खड़े रहकर या चलते-फिरते काम करते हैं। क्लॉग्स हील को पर्याप्त सपोर्ट नहीं देते, इसलिए लंबी वॉक, एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के दौरान चोट या अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है।
किन कामों के लिए ठीक हैं क्लॉग्स ?
- डॉ. मनन वोरा स्पष्ट करते हैं कि क्लॉग्स को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्हें सपोर्टिव फुटवियर भी नहीं माना जाना चाहिए।
- ये जूते केवल हल्के कामों के लिए उपयुक्त हैं, जैसे- जल्दी-जल्दी बाहर के छोटे काम, हल्के घरेलू काम, ज्यादातर समय बैठकर किया जाने वाला काम, आदि। इन गतिविधियों में पैरों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, इसलिए क्लॉग्स चल जाते हैं।
सही जूते क्यों हैं जरूरी ?
अगर आपको लंबे समय तक चलना, खड़ा रहना या कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो ऐसे जूते पहनना जरूरी है जिनमें अच्छा आर्च सपोर्ट, मजबूत हील स्टेबिलिटी और सही फिट हो। इससे पैरों की संरचना सुरक्षित रहती है और भविष्य में दर्द, सूजन या चोट से भी बचाव होता है।
हेल्थ नोट: क्लॉग्स को कभी-कभार पहनना ठीक है, लेकिन इन्हें पूरे दिन का साथी बनाना समझदारी नहीं है। पैरों की सेहत के लिए आराम के साथ-साथ सही सपोर्ट भी उतना ही जरूरी है। यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
