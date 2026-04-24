हेल्थ का पावर पैक: शरीर को अंदर से साफ और स्किन को ग्लोइंग बनाने वाला जूस
तरबूज और चुकंदर का जूस गर्मियों में एक हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। जानें इसके फायदे और कैसे यह शरीर को हाइड्रेट और हेल्दी रखने में मदद कर सकता है।
गर्मियों में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है और ऐसे में नेचुरल जूस एक अच्छा विकल्प बन जाते हैं। तरबूज और चुकंदर का जूस भी इन्हीं में से एक है, जिसे आजकल काफी लोग हेल्दी ड्रिंक के रूप में पसंद कर रहे हैं। यह जूस ना सिर्फ ताजगी देता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में भी मदद कर सकते हैं।
तरबूज में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। वहीं, चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी मिनरल्स से भरपूर होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा ड्रिंक बनाता है, जो गर्मियों में शरीर को हल्का, फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कराने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसके अन्य और भी कई फायदे हैं।
क्या फायदे मिल सकते हैं?
- किडनी हेल्थ को सपोर्ट करता है: तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इससे यूरिन फ्लो बेहतर होता है, जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकता है।
- लिवर को हेल्दी रखने में मदद: चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। यह लिवर की कार्यक्षमता को सपोर्ट कर सकता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है।
- इंफ्लेमेशन कम करने में मदद: इस जूस में मौजूद पोषक तत्व शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप हल्का और फ्रेश महसूस करते हैं।
- ब्लड प्रेशर बैलेंस में मदद: चुकंदर में पाए जाने वाले नाइट्रेट्स ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने में मदद मि
ल सकती है।
- स्किन को नेचुरल ग्लो देता है: यह जूस शरीर को हाइड्रेट रखता है और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जिससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग दिख सकती है।
कैसे बनाएं?
- तरबूज के टुकड़े लें
- आधा कच्चा चुकंदर डालें
- थोड़ा नींबू का रस मिलाएं
- 1 गिलास पानी डालकर ब्लेंड करें
- छानकर ठंडा-ठंडा सर्व करें
क्या यह किडनी स्टोन में फायदेमंद है?
यह जूस शरीर को हाइड्रेट रखने और यूरिन फ्लो बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे किडनी की सेहत को सपोर्ट मिलता है। लेकिन किडनी स्टोन का इलाज सिर्फ इस जूस से नहीं होता। इसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है।
जरूरी सावधानी: ज्यादा मात्रा में ना पिएं, शुगर या BP के मरीज डॉक्टर से सलाह लें और ताजा बनाकर ही सेवन करें।
हेल्थ नोट: तरबूज और चुकंदर का जूस एक हेल्दी और नेचुरल ड्रिंक है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। हालांकि इसे किसी बीमारी का इलाज नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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