सफेद, नीला, काला: पानी की बोतल पर लगे हर रंग के ढक्कन का होता है अलग मतलब, क्या आप जानते हैं?

Water bottle cap color meaning: पानी की बोतल पर लगे ढक्कन को नॉर्मल मत समझें, क्या आप जानते हैं कि हरा, नीला, सफेद जैसे ढक्कन के कलर से पानी की वैराइटी के बारे में पता चलता है। डिटेल में जानें पानी की बोतल पर लगे ढक्कन के कलर का मतलब।

मार्केट से पीने के पानी को बोतल खरीदते हैं तो उस पर लगे ढक्कन पर ध्यान नहीं देते होंगे। जबकि नोटिस करें तो पाएंगे कि कभी ये ढक्कन हरे रंग का दिखता है तो कभी नीले,कभी सफेद। दरअसल, ये ढक्कन का कलर केवल कंपनी या ब्रांड की वजह से नहीं होता बल्कि इसका अलग कारण होता है। जिससे पता चलता है कि किस टाइप का पानी है। तो अगली बार जब पानी बाजार से खरीद रहे हों तो उसके ढक्कन के कलर से समझ जाएं कि अंदर पानी की कौन सी वैराइटी है। चलिए इसे डिटेल में समझें…

पानी की बोतल के अलग रंग के ढक्कन का अलग मतलब होता है एक्सपर्ट का भी मानना है कि पानी की बोतल पर लगे ढक्कन के हर रंग का अलग मतलब होता है। जैसे-

काला ढक्कन अगर किसी पानी की बोतल का ढक्कन काले रंग का है तो इसका मतलब है कि ये एल्कलाइन वाटर है। एल्कलाइन वाटर का पीएच लेवल हाई होता है और ये एसिडिटी कम करने में मदद करता है।

नीला ढक्कन नीला ढक्कन उन पानी की बोतलों पर होता है जो नेचुरल मिनरल वाटर होते हैं। इनमे कुछ भी ऐड मिनरल नहीं होते है तो उनका ढक्कन नीले रंग का होता है।

सफेद ढक्कन अगर आपने नोटिस किया होगा कि पानी की काफी सारी बोतलों का ढक्कन सफेद रंग का होता है। इन सफेद रंग के ढक्कन का मतलब होता है कि पानी सिंपल फिल्टर्ड या प्रोसेस्ड है। जो केवल क्लीन हाइड्रेशन के काम आता है। मतलब अगर कभी आपको प्यास लगे और सड़क के किनारे किसी दुकान से पानी की बोतल खरीदेंगे तो आपको ज्यादातर व्हाइट कैप वाली पानी की बोतल मिलेगी। जो प्यास बुझाने के लिए एक सिंपल फिल्टर वाटर है।

हरा ढक्कन बिसलेरी की बोतल का हरा ढक्कन तो हर किसी को पता होगा। लेकिन हरे रंग के ढक्कन वाली बोतल का मतलब है कि पानी में कुछ मिनरल और टेस्ट ऐड किए गए हैं।

ट्रांसपैरेंट या व्हाइट कैप पानी की बड़ी बोतलें जो शहर में पीने के पानी की सप्लाई के लिए घर-घर में यूज होती हैं। उनका ढक्कन हल्का सा सफेद या ट्रांसपैरेंट होता है। दरअसल इस तरह का ढक्कन इंडीकेट करता है कि पानी मशीन के जरिए शुद्ध किया गया है। इस पानी में किसी भी तरह की अशुद्धियां या मिनरल नहीं है।

लाल ढक्कन लाल रंग के ढक्कन वाले पानी का मतलब होता है कि इसमे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया गया है। इस तरह का पानी एक्सरसाइज वगैरह करने या डिहाइड्रेशन के बाद पीने के लिए अच्छा होता है।

पीला या गोल्डन ढक्कन विटामिन से भरपूर पानी की बोतल में आपको पीला या गोल्डन ढक्कन मिल जाएगा। ये प्यास बुझाने हाइड्रेट करने के साथ ही न्यूट्रिशन भी बढ़ाने के काम आता है।

तो अगली बार जब कभी बाहर जाएं और पानी की बोतल खरीद रहे हों तो बोतल के ढक्कन पर जरूर ध्यान दें।