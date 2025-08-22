शराब के नशे से कम नहीं शार्ट वीडियोज, दिनभर देखने वाले हो जाएं सावधान

Short videos addiction like alcohol: दिनभर इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहते हैं या फिर यूट्यूब पर शार्ट वीडियोज देखकर मजे उठाते हैं तो संभल जाएं। नई रिसर्च में खुलासा हुआ है ये लत किसी शराब या जुए की लत की तरह होती है। जिससे दिमाग पर बुरा असर होता है।

जरा सा टाइम मिला नहीं कि इंस्टाग्राम खोलकर रील्स देखने लगे। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक के शार्ट्स के जरिए टाइम पास करते हैं। तो ये केवल आपके कीमती समय को ही बर्बाद नहीं करती बल्कि इससे दिमाग पर भी खतरनाक असर पड़ता है। आमतौर पर लोग बच्चों को तो ये रील्स और शार्ट्स देखने से मना करते हैं लेकिन खुद धड़ल्ले से देखते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो जरा लेटेस्ट रिसर्च के बारे में पढ़ लें। जो बता रही कि कैसे इन रील्स और शार्ट्स का असर शराब के नशे के बराबर होता है।

न्यूरोसाइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया कि शार्ट टर्म वीडियोज दिमाग को उसी तरह से ट्रिगर करते हैं जैसे कोई एडिक्टिव चीज जैसे एल्कोहल करता है। जबकि भारत के न्यूरोलॉजिस्ट माइंड के फोकस करने और याददाश्त तो लेकर चेतावनी देते रहते हैं। न्यूरोइमेज में पब्लिश स्टडी जिसे तियानजिन नॉर्मल यूनिवर्सिट के प्रोफेसर कियांग वांग ने लीड किया था, पाया कि शार्ट वीडियो लगातार चलाने वाले लोगों के दिमाग में रिवार्ड पथ में एक्टीविटी बढ़ जाती है। ये वहीं सर्किट होता है जो शराब और जुए की लत के दौरान एक्टिव रहता है।

दुनियाभर के लिए खतरा है ये शार्ट वीडियोज शार्ट वीडियो एडिक्शन एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ की समस्या है। जिसमे चीन में ही लगभग 95.5 प्रतिशत इंटरनेट यूजर्स इस आदत से प्रभावित हैं और हर एक आदमी एवरेज 151 मिनट रोज अपना समय शार्ट वीडियोज पर बिताता है। ये हाई इंटेसिटी इंस्टेंट रिवार्ड कंज्म्पशन ना केवल अटेंशन, नींद और मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा बल्कि डिप्रेशन के रिस्क को भी बढ़ा रहा है। दूसरी रिसर्च में पता चला है कि शार्ट फॉर्म वीडियोज अटेंशन में कमी, कॉग्निटिव स्किल पर निगेटव असर डाल रहा। यहां तक कि शार्ट मेमोरी को भी नेगिटिव तरीके से असर कर रहा है।

शार्ट वीडियो का डोपामाइन से है कनेक्शन डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड को सही रखने, मोटिवेट करने में खास भूमिका निभाता है। और, ब्रेन रिवार्ड सिस्टम एक केमिकल है जो तब अच्छा महसूस करवाता है जब हम कुछ पा लेते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं या किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को हाइजैक कर लेता है। जिसकी वजह से दिमाग को असली खुशी की बजाय केवल शार्ट वीडियोज को देखकर खुशी मिलती है और इसकी आदत पड़ जाती है। और, इंसान बार-बार इस एक्सपीरिएंस को दोहराना चाहता है।

दिमाग के दो हिस्सो पर होता है असर इन सबका असर दिमाग के दो हिस्सों पर होता है। पहला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स,ये हिस्सा सेल्फ कंट्रोल, ध्यान और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। दिमाग का ये हिस्सा 26-27 साल की उम्र तक पूरी तरह विकसित होता है। लेकिन लगातार वीडियोज और रील्स देखने की वजह से ये हिस्सा जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता। जिसकी वजह से ये सिकुड़ जाता है और रोज के कामकाज पर इसका असर पड़ता है। वहीं, दिमाग का दूसरा हिस्सा, हिप्पोकैम्पस हिस्सा जो हमारी याददाश्त और लर्निंग प्रोसेस से जुडा होता है। रात को सोने से पहले कई घंटे स्क्रॉलिंग करने से नींद की क्वालटी खराब होती है और मेमोरी पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए लगातार रील्स देखने वाले लोग ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और चीजों को भूलने लगते हैं।

डिजिटल इंटॉक्सिकेशन और डिजिटल डिमेंशिया डॉक्टर बहारानी इसे डिजिटल इंटाक्सिकेशन यानी डिजिटल नशा कहते हैं। जब स्क्रीन टाइम हद से ज्यादा हो जाता है तो यह दिमाग के लिए जहरीला बन जाता है। ज्यादा लंबे असर को डिजिटल डिमेंशिया कहते हैं। यानी वो कंडीशन जब नींद खराब हो जाती है और याददाश्त कमजोर हो जाती है और मेंटल कार्यक्षमता भी कम हो जाती है।