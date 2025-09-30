बदलते मौसम का असर नहीं लगातार होने वाली खांसी, फेफड़ों के खराब होने का हो सकता है शुरुआती संकेत

Warning Signs of Lung Disease : अगर खांसी एक-दो दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक बनी रहे तो क्या तब भी आप इसे 'मौसम का असर' समझकर नजरअंदाज करते रहेंगे? डॉक्टरों की मानें आपका ऐसा करना शरीर में पनप रहे किसी गंभीर रोग की तरफ इशारा हो सकता है।

अधिकांश भारतीय परिवारों में बदलते मौसम में सर्दी-खांसी जैसी दिक्कतों को आम समस्या मानकर घरेलू उपचार पर ज्यादा जोर दिया जाता है। दरअसल, धूल, प्रदूषण, वायरल इंफेक्शन या फिर ठंड-गर्म का असर मानकर ज्यादातर लोग खांसी को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन अगर यही खांसी एक-दो दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक बनी रहे तो क्या तब भी आप इसे 'मौसम का असर' समझकर नजरअंदाज करते रहेंगे? डॉक्टरों की मानें आपका ऐसा करना शरीर में पनप रहे किसी गंभीर रोग की तरफ इशारा हो सकता है।

टीबी ही नहीं होती हर खांसी मुंबई स्थित मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड में ग्लोबल रेफरेंस लेबोरेटरी के वाइस प्रेसिडेंट और साइंटिफिक बिजनेस हेड डॉ. आलाप क्रिस्टी के अनुसार, भारत में जब किसी को लंबे समय तक खांसी रहती है, तो डॉक्टर सबसे पहले टीबी (क्षय रोग) की जांच कराते हैं। टीबी की पक्की रिपोर्ट आने में लगभग 42 दिन लगते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी जैसे CBNAAT (GeneXpert) से शुरुआती जांच में मदद मिल सकती है। वहीं, सिगरेट, बीड़ी या फिर लकड़ी के चूल्हे का धुआं भी COPD (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) जैसी बीमारी का कारण बन सकता है, जिसकी जांच स्पायरोमेट्री से होती है।

एलर्जी भी खांसी की बड़ी वजह कभी-कभी खांसी की वजह फेफड़ों में नहीं बल्कि एसिड रिफ्लक्स (GERD)होता है, जिसमें पेट का एसिड गले तक जाकर खांसी पैदा करता है। इसके अलावा, एलर्जिक अस्थमा में इम्यून सिस्टम धूल, परागकण, माइट्स या कुछ खाने की चीजों के साथ अधिक रिएक्ट करने लगता है। आंकड़ों की मानें तो पिछले 10 सालों में एलर्जी टेस्ट पॉजिटिव आने वाले लोगों की संख्या लगभग 30 प्रतिशत बढ़ी है, और यह लगातार खांसी की बड़ी वजह मानी जाती है।

जब फेफड़े पहुंचाते हैं खुद को नुकसान कुछ मामलों में फेफड़े हाइपरसेंसिटिविटी प्न्युमोनाइटिस से भी प्रभावित हो सकते हैं, जहां फेफड़े फफूंदी (mold) या पक्षियों से निकले प्रोटीन के संपर्क में आकर इंफ्लेम हो जाते हैं। इसे पकड़ने के लिए आईजीएल एंटीबॉडी पैनल किया जाता है। सबसे गंभीर हालत होती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज (ILD), जिसमें शरीर खुद अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने लगता है। यह अक्सर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से जुड़ा होता है और HRCT स्कैन व ब्लड मार्कर से पता चलता है।